Alanya Belediyesi hizmeti sürdürüyor

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile Konaklı Sanayi Sitesi'ni sil baştan yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Önce yağmur suyu drenajları ile altyapısı tamamlanan sanayi sitesinde, kuzey, batı ve güney kısımları genişletilerek istinat duvarları yapıldı. Sanayinin her türlü sorunun çözüldüğünü dile getiren bölge esnafı, “Çarşının yağmur suyu kanalları ve yolların düzenlemesi tamamlandı. Hem esnafın rahat çalışması hem de vatandaşın sanayiye rahat bir ortamda gelmelerini sağlamak için dar olan bölümler genişletilerek duvar yapıldı. Adem Başkan bu hizmetlerle bize ferah ve rahat bir ortamda çalışma imkanı verdi. Kendilerine ve emek harcayan herkese teşekkür ediyoruz" dediler.

