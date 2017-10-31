Alanya Belediyesi Benler Deresi'ne el attı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi, taşkın riski bulunan derelerde ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezindeki derelerde iş makineleri ile yıl boyu temizlik çalışması sürdüren Alanya Belediyesi, özellikle kuzeyden güneye inen ve taşkın riski taşıyan derelerde de ıslah çalışmasına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Tepe Mahallesi ile Küçükhasbahçe Mahallesi arasından geçen ve aynı zamanda 20 metrelik imar yolu güzergâhında bulunan Benler Deresi'nde ıslah çalışması yapılıyor. 200 metre uzunluğa, 3 metre genişliğe ve 3 metre yüksekliğe sahip menfez tamamlandığında bölge taşkın riskine karşı korunmuş olacak.

'KIŞ MEVSİMİNE HAZIRLIKLIYIZ'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yıl boyu kışa hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Benler Deresi ıslah çalışmaları ile özellikle kuzeyden inen sel sularının muhtemel taşkın yaratma ihtimaline karşı sürdürülüyor. Birden fazla derenin birleştiği, debisi yüksek bir dere. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak dere güzergâhındaki 20 metrelik imar yolunu da hizmete sunmuş olacağız. 20 metrelik imar yolu, Tepe ve yukarı mahalleler için Küçükhasbahçe güzergâhından önemli bir alternatif yol olacak. Şimdiden bölge halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.