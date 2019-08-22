‘Alanya Belediyesi batıyı hizmete boğdu’

Alper Kutay

SABAH saatlerinde İncekum Mahallesi’ne giden Türkdoğan, İncekum Mahalle Başkanı ile birlikte İncekum Mahalle Muhtarı Orhan Baysal’ı ziyaret etti. Türkdoğan, “Dünya çapında marka değeri olan İncekum Mahallesi’nin sorun ve beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulunduk” dedi. İncekum’da esnaf ziyareti de yapan Türkdoğan, “Esnafımıza hayırlı işler dileyerek, talep ve önerilerini not aldık. Dava arkadaşımız Cumali Öğüç ve Hüseyin Demirer’i Avsallar’daki işyerinde ziyaret ettik” dedi. 2014 yılından bu yana Alanya Belediye Başkanı olan MHP’li Adem Murat Yücel’in Alanya merkez, doğu ve kırsalın yanı sıra batı Alanya’ya da büyük hizmetleri olduğunu söyleyen Türkdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden önce özellikle batı Alanya için hayata geçirilen ve hazırda bekleyen çok sayıda proje olduğunu, Alanya Belediyesi’nin batı Alanya’nın refahı ve gelişmesi için çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini söyledi.