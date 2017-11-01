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Alanya Belediyesi ağaç dikimini sürdürüyor

Alanya Belediyesi, kent merkezi ve mahallelerde yeni açılan cadde ve sokaklara ağaç dikimini sürdürüyor

Alanya Belediyesi ağaç dikimini sürdürüyor

Alanya Belediyesi, kent merkezi ve mahallelerde yeni açılan cadde ve sokaklara ağaç dikimini sürdürüyor

01 Kasım 2017 Çarşamba 00:00
Alanya Belediyesi ağaç dikimini sürdürüyor
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Haber: Alper KUTAY

ÇALIŞMALAR kapsamında Oba Mahallesi Fidanlık Caddesi’nde bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yeni yapılan caddelere Alanya’ya özgü turunç ağaçları dikildi. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde parklarda ve refüjlerdeki bitkilendirme çalışmalarına devam ediyor. Telekom ve Ticaret Lisesi kavşaklarında yol çalışmaları nedeniyle sökülen ağaçlar bakımları yapılarak saksılandı. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yapılan kaldırımların da bitki ve ağaç dikimleri tamamlandı. Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, kış mevsimi boyunca olumsuz hava koşulları dışında bitkilendirme çalışmalarının süreceğini bildirdi.

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Son Güncelleme: 01.11.2017 00:11
Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiKent Merkezi
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