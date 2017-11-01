Alanya Belediyesi ağaç dikimini sürdürüyor

Haber: Alper KUTAY

ÇALIŞMALAR kapsamında Oba Mahallesi Fidanlık Caddesi’nde bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yeni yapılan caddelere Alanya’ya özgü turunç ağaçları dikildi. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde parklarda ve refüjlerdeki bitkilendirme çalışmalarına devam ediyor. Telekom ve Ticaret Lisesi kavşaklarında yol çalışmaları nedeniyle sökülen ağaçlar bakımları yapılarak saksılandı. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yapılan kaldırımların da bitki ve ağaç dikimleri tamamlandı. Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, kış mevsimi boyunca olumsuz hava koşulları dışında bitkilendirme çalışmalarının süreceğini bildirdi.