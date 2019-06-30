Alanya Belediye Meclisi toplanıyor

ALANYA'NIN iki değerinin isimleri Cikcilli ve Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan parklara verilecek. Alanya Belediye Meclisi’nin Haziran Temmuz ayı toplantısı 2 Temmuz Salı günü yapılacak. Meclis Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu tarafından, Salı günü yapılacak aylık meclis toplantısında, Alanya'daki iki parka, şehidimiz İlyas Güzel ve elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josej Sural'ın adının parklara verilmesi gündeme getirilecek.

KONU MECLİSTE OYLANACAK

Alt devre olmamak için kendi isteğiyle Şırnak'a gönderildikten 2 ay sonra mayına basarak şehit olan İstihkam Piyade Çavuş İlyas Güzel’in adı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan parka verilecek. Şehidimizin adı, eski bisiklet pistinin olduğu noktada bulunan parkta yaşatılacak. 29 Nisan’da, yani bundan tam 2 ay önce, Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu 7 futbolcu yaralanmış, kazada ağır yaralanan Josef Sural ise hayatını kaybetmişti. Alanya Belediye Meclisi’nde Sural'ın adının da Cikcilli Mahallesi'nde Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin yakınındaki parka verilmesi için komisyon teklifinin mecliste oylanarak kabul edilmesi bekleniyor.





Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2019, 22:38