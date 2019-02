Alanya Belediye Meclisi'nde 'DEMAŞ' gerginliği

ALANYA Belediye Meclisi olağan Şubat ayı toplantısını bugün saat 14.00 itibariyle Alanya Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. Açılış yoklamasının ardından partilerin grup sözcüleri süreci değerlendirdi. Yapılan değerlendirmelerde geçtiğimiz hafta gerçekleşen hortum felaketi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, geride kalanlara ise sabır dileyen meclis üyeleri felaket sonucu zarara uğrayan çiftçilere de geçmiş olsun dileklerini sundular. Grup sözcülerinin ardından ise son olarak Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel söz alarak eğitim öğretim yılının başlayan 2’inci dönemi için eğitim kadroları ve öğrencilere başarı dileklerini sundu. Yanı sıra dünyanın en büyük 4’üncü turizm fuarına ilişkin izlenimlerini aktardı. Başkan Yücel “Dünyanın en büyük ilk 4 fuarı arasında bulunan EMITT’te 64 metrekarelik özel bir stant ile Alanya’mızın etkin bir tanıtımını gerçekleştirdik. İzlenimlerimiz son derece olumluydu. Bu yıl turizmcinin de esnafın da yüzü gülecek” şeklinde konuştu. Öte yandan 9 Şubat itibariyle 50’inci kuruluş yılını kutlayacak olan Milliyetçi Hareket Partisi’ni de unutmadı ve “Mensubu olmaktan her daim onur ve gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi’nin 50’inci kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. Merhum Alparslan Türkeş’i rahmetle anıyorum” dedi.

‘DEMAŞ ALANYA HALKININ TAMAMINI İLGİLENDİRİR, KARARI HALK ALMALI’

Meclis gündem maddeleri arasında yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu kararlarının görüşülmesi kapsamında Saray Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve şu an Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde tanımlı olmayan, mülkiyeti Alanya Belediyesi’ne ait DEMAŞ’ın Turizm+Ticaret Alanı olarak onaylanmasına ilişkin gündem tartışma yarattı. CHP’li meclis üyeleri adına konuşan Erdoğan Toktaş, DEMAŞ’ın bulunduğu arazinin Belediye Sosyal, Kültürel, Sportif ve Eğlence Alanı olarak belirlenmesi, bununla birlikte yapılacak olan planlamada ticari faaliyette bulunacak işletmelere yüzde 20 oranında sınırlama getirilmesi yönünde taleplerini dile getirdi. CHP Grup Sözcüsü Erdoğan Toktaş, DEMAŞ arazisinde alınacak her türlü kararın Alanya halkını doğrudan ilgilendirdiğine, dolayısıyla halkın iradesi dışında alınacak kararların demokratik olmayacağına dikkat çekerek “Herkesin DEMAŞ olarak bildiği bu arazinin Turizm+Ticaret Alanı olarak değerlendirilmesine yönelik bir gündem maddesi söz konusu. DEMAŞ Alanya ve Alanya halkının en önemli varlıklarından birisi olup, bu alanla ilgili olarak yapılacak bütün düzenlemeler halkın tamamını ilgilendirmektedir. Halkın tamamını doğrudan ilgilendiren ve Alanya’nın geleceğine yönelik hayati önem taşıyan bu tür bir tasarrufta bulunurken konunun basın medya aracılığı ile duyurulması ve toplumun her kesiminin, odaların, üniversitenin görüşünün alınması gerekmektedir. Bu alanla ilgili anket hatta referandum yapılması mümkündür. Bütün bu süreçlerin ardından mevzuata uygun olarak nasıl bir değişikliğin yapılacağına karar verilmesi uygun olacaktır. Proje demokrasisi dediğimiz bu durum uygulanmadan, görev sürenizin bitmesine 1 ay gibi bir zaman kala üstelik Alanya için hayati önem taşıyan bu maddenin gündeme getirilmesi, halkın haberi olmadan bu şekilde bir değişikliğe gidilmesinin uygun olmadığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BAŞKANIMIZIN BÖYLE BİR RİCASI OLDU. BİZ DE ONAY VERDİK’

DEMAŞ’ı konu alan aynı gündem maddesine daha evvel ret oyu kullanan Ak Parti cephesinden ise bu kez kabul oyu çıktı. Ak Partili 12 meclis üyesinin 10’u meclis toplantısına mazeretli olarak katılmazken, mecliste hazır bulunan Ak Partili meclis üyeleri Arif Tok ve Emin Hatipoğlu var olan karar değişikliğine ilişkin gerekçelerini şu şekilde aktardı: “Konuyla ilgili daha evvelki komisyonlarda almış olduğumuz bir karar vardı. Tekrar değerlendirdik. Alanya’da mevcut Kültür Merkezi bize yetmiyor. Dolayısıyla DEMAŞ’ın olduğu alanda da bir fonksiyon değişikliğine giderek kültürel tesis eksiğinin giderilmesine yönelik bir çalışma yapılması bizim için öncelikliydi. Bütün partiler bu noktada hem fikir zaten. Başkanımızla da daha sonra istişare yapma fırsatı bulduk. Başkanımızda şöyle bir söz istedik; 1984 yılında planlanan 35 metrelik yolun altında kalan kısımda eş değer büyüklükte en az 1 alanın kültürel tesis olarak tasarlanması koşuluyla diyerek şart koyduk. Başkanımızda otogarın bulunduğu bölgede böyle bir alan yapılacağını ifade etti. Şu an alınan kararda mevcut alanda bir otopark gerekliliği de var. En az 1 katın kamuya açık bir otopark olarak kullanılması şartını da koyduk. Beklentimiz yapılacak projenin istişareler kapsamında kamuya yararı olan bir kapsamında değerlendirilmesi. Alanya ciddi anlamda göç alan bir yer, iki tane üniversitesi var. Dolayısıyla sosyal ve kültürel alanlara ihtiyacımız var. Otogar bölgesinde de böylesi bir uygulamaya ihtiyaç var. DEMAŞ’la ilgili de başkanımızın bizden böyle bir ricası oldu. Biz de onay verdik.”

‘AYNI YOLDAYIZ ANCAK BİZ TİCARİ SINIRLAMA KOYMAYALIM DİYORUZ’

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ticari alanlara ilişkin herhangi bir sınırlama getirilmesini kabul etmediklerini ifade ederek “Bugüne kadar beni buralara halk taşıdı. Ben halka aykırı olan hiçbir şeyin arkasında durmam. Ben burada daha evvel planlamalarda yapılan hataların ve var olan eksikliklerin giderilmesin için mücadele ediyorum. Benimle birlikte aday olan arkadaşlar da seçim kitapçığını hazırlarken net bir karar versin. Başkanım burası ‘Mekansal Planlama Alanı mı?’ diyerek benim karşıma çıkmasın. Mevzuatta böyle bir yasa yok. ‘Sen daha 5 senedir bunu niye değiştirmedin?’ demesinler diye bugün buraya getirdim. Zaten gittiğimiz yol aynı. Siz sınırlama istiyorsunuz. Kültürel alanların olması noktasında aynı şeyleri düşünüyor, aynı şeyleri söylüyoruz. Alanya’da bu anlamda yaşanan eksikliklerin sıkıntısını en çok çeken benim. Alanya’da bin 500 kişilik bir salon istendiği zaman verememenin acısını en çok ben hissediyorum. Sizinle aynı yoldayız. Lakin biz diyoruz ki ticari alan sınırlaması koymayalım. Günün şartlarına göre planlama yapılabilsin. Alanya’nın ihtiyacını karşılayan bir yer olsun istiyorum. Ben ve benim arkadaşlarım ya da sizler kim olursa olsun Alanya’ya yakışan, en az 50 yıl sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçları karşılayabilecek bir gençlik merkezini bu şehre kazandıracağız. Biz bunu yapmak adına şu an bulunan arıtma bölgesini kullanacağız” şeklinde konuştu.

‘DEMAŞ ARTIK TURİZM+TİCARET ALANI’

Yapılan istişareler sonucunda istişareler sonucunda DEMAŞ’ın Turizm+Ticaret Alanı olarak tanımlanmasına CHP’nin ret, Ak Parti ve MHP’nin kabul oylarıyla birlikte oy çokluğuyla karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2019, 23:08