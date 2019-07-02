Alanya Belediye Meclis toplantı: İşte o yankı uyandıran detaylar

ALANYA Belediyesi’nin Temmuz ayı meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Grubu’ndan Kerim Aydoğan, Nuri Tokuş ve İyi Parti Grubu’ndan Fikret Arık mazeretli olarak katılmadı. Meclisin gündem maddelerine geçilmeden evvel partilerin grup sözcüleri söz alarak konuşmalarını gerçekleştirdiler. Konuşmaların ana temasında dün geride bıraktığımız Kabotaj Bayramı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ve 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının yıldönümü vardı. Öte yandan İyi Parti Grup Sözcüsü Hacı Mevlüt Zavlak’ın 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümüne ve basın sansürüne ilişkin eleştirileri de konuşmalar arasında dikkat çekti, meclis gündemine oturdu.

‘SORUMLULAR ‘MUHTEREM HOCA EFENDİYE DİL UZATAMAZSINIZ’ DİYENLERDİR’

Zavlak yapmış olduğu konuşmada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e açılan FETÖ davasını esefle kınadıklarını belirterek, “Hain darbe girişiminin asıl sorumluları ‘Muhterem hoca efendiye dil uzatamazsınız’ diyenlerdir” dedi.

Konuşmasının devamında sert eleştirilerde bulunan Zavlak “Önümüzdeki günlerde hain 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü. Hain Fethullahçı Terör Örgütü’nün siyasetten aldığı destekle ülkemizde bürokrasiden siyasete, iş dünyasından askeriyeye kadar her alana sızmasının ardından nihai hedefi olan Türk Devleti’ni ele geçirme projesini gerçekleştirmek için giriştiği darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. Geçen zamana ve yapılan bütün çalışmalara rağmen Fethullahçı Terör Örgütü’nün siyasi uzantıları ortaya çıkarılmadı ya da çıkarılamadı. İyi Parti olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde verdiğimiz önerge başta Ak Parti’liler tarafından reddedilmiş olmasına rağmen, geçtiğimiz günlerde değerli Genel Başkan’ımız Meral Akşener aleyhine açılmış olan FETÖ davasını esefle kınıyoruz ve kaybedilen İstanbul seçimlerinin intikamı olarak görüyoruz. Milletimize 248 şehit, 2196 gaziye ve tarifsiz birçok acıya mal olan darbe girişiminin siyasi sorumluları herkesten önce Türkçe Olimpiyatları’nda ağlayanlar, “Muhterem hoca efendiye dil uzatamazsınız” diyenler arasında aranmalıdır. Bu vesileyle bu hain girişimde şehit olanlara Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyoruz. Allah milletimize bir daha böyle hainlikler yaşatmasın” şeklinde konuştu.

‘CEZAEVİNDE EN FAZLA GAZETECİ BULUNDURAN ÜLKELER ARASINDA 1’İNCİYİZ’

Konuşmasında basın sansürünün kaldırılışının yıldönümüne de değinen Zavlak “Her zaman olduğu gibi bugün de aramızda Alanya basınının değerli çalışanları var. 24 Temmuz günü Basın Bayramı’nı kutlayacağız. Burada olan ve olmayan tüm basın mensubu arkadaşların bayramını şimdiden kutluyoruz. 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanının ardından Türk basınında sansürün kaldırılmasını adetten kutladığımız bugün dolayısıyla da ülkemizdeki basın hakkında birkaç cümle söylemek istiyorum. Maalesef Türkiye’de basın, iktidarın ya da iktidara yakın sermaye gruplarının kontrolü altında. Hal böyle olunca da basının bir kısmı “Zam” diyemiyor da “Fiyat düzenlemesi” diyor. Yine, “Binali Yıldırım’ın rakibi Ekrem İmamoğlu” diyemiyor da “CHP adayı” diyor. Aynı basın, gün geçtikçe artan şiddet olaylarına karışan Suriyeli sığınmacılarla ilgili tek bir satır yazamazken, Liselere Giriş Sınavı (LGS)’nda dereceye giren bir Suriyeli genci günlerce manşetten veriyor. Verdiğim bu örneklere sebep olan zihniyet yüzünden Türk basını, basın özgürlüğü sıralamasında Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün bu yıl yaptığı değerlendirmede, geçmiş yıla oranla iki basamak gerileyerek 180 ülke arasından 157’inci oldu. Yine aynı örgütün yaptığı açıklamaya göre, Türk basını cezaevinde en fazla profesyonel gazeteci bulunduran ülkeler sıralamasında ise birinci sırada yer alıyor. Bağımsız bir basının demokrasimizin teminatı olduğunu unutmadan, Türkiye’nin asla iktidara biat etmeyen gazetecilerin ciddi davalarla yargılandığı ya da televizyon ekranlarından hedef gösterilerek sokaklarda dayak attırıldığı bir ülke olmaması gerektiğini söylüyorum ve tekrar basın mensubu arkadaşlarımızın Basın Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

SURAL VE GÜZEL’İN ADLARI ALANYA’DAKİ PARKLARDA YAŞACAK

Yapılan konuşmaların ardından meclisin gündem maddelerine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu kararlarının görüşülmesi kapsamında geçtiğimiz aylarda elim bir kazada hayatını kaybeden Çek asıllı oyuncumuz Josef Sural ve Alanya’nın şehidi İlyas Güzel’in adlarının parka verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

KÖYLÜ PAZARI VE CANLI HAYVAN PAZARI TALEPLERİ ONAYLANDI

Meclisin gündem maddeleri arasında Alanya kırsalını ve tarım sektörünü yakından ilgilendiren maddeler de yer aldı. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu kararlarının görüşülmesi kapsamında ele alınan 2 madde oy birliği ile kabul edildi. Alanya’da artık diğer pazar yerlerinin haricinde bir de köylü pazarı kurulacak. Alanya’da bulunan mevcut pazar yerlerinin yanında üretici köylü ve tüketiciyi direkt olarak buluşturması planlanan köylü pazarı ile kırsaldaki üretimin teşvik edilmesi için tarımsal ve hayvansal ürünlerin direkt üreticisinden pazara taşınması hedefleniyor. Yine aynı komisyonun kararı olan canlı hayvan pazarının kurulması konusu da meclis gündemine taşındı. Ziraat Odası’nın Alanya Belediyesi ile işbirliğiyle 15 günde bir kurulacak olan pazarda, küçük ve büyükbaş hayvanlar üreticiye tüketiciden direkt olarak sunulabilecek.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ İLGİLİ KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Meclisin 5’inci gündem maddesi kapsamında imarla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü’nden gelen talepler görüşüldü. Aralarında Payallar Mahallesi’nde kurulacak hastane arazisinin de bulunduğu alanların imar planı değişiklikleri için talepler ilgili komisyona oy birliği ile havale edildi.

ALANYA BELEDİYE MECLİSİ AĞUSTOS AYINDA TATİL YAPACAK

Öte yandan meclisin Ağustos ayında tatil edilmesine ilişkin MHP Grup Sözcüsü Mustafa Tuna’nın sunduğu teklif oy birliği ile kabul edildi. Buna göre Alanya Belediye Meclisi Ağustos ayında toplanmayacak, meclisin bir diğer toplantısı Eylül ayında gerçekleşecek.

KENT ESTETİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ÇALIŞTAY YAPILACAK

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclisin Dilek ve Temenniler bölümüne geçildi. Söz alan CHP Grup Sözcüsü Erkan Demirci Dim Çayı yolunda yaşanan tabela kirliliğine dikkat çekti ve düzenleme getirilmesini talep etti. Yanı sıra Dim TV (dimtv.tv)’nin de sık sık ekranlara taşıdığı kent estetiğini olumsuz yönde etkileyen uygulamalara da değinen Demirci, bir komisyon kurulması yönünde öneride bulundu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel öneriye hukuki sorunları beraberinde getireceği yönünde sunduğu gerekçe ile sıcak bakmazken, Ak Parti Grup Sözcüsü Mehmet Ali Kiriş’ten de Demirci’ye destek geldi. Başkan Yücel Kent Estetiği Komisyonu yerine Kentsel Tasarım Müdürlüğü kurulduğunu ve bu birim tarafından çalışmaların düzenli olarak yürütüldüğünü ifade etti. Demirci ise kentin bütün dinamiklerini içerisine alacak kolektif bir çalışma ortamının sağlanıp sağlanamayacağı yönünde taleplerini yineledi. Bunun üzerine Kent Tasarım Müdürlüğü bünyesinde kent estetiği için belli periyotlarda çalıştayların düzenlenmesine sözel olarak karar verildi.