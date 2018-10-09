Alanya Belediye Başkan Adayları kimler olacak?

MHP'DE mevcut Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yeniden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılırken, Ak Parti, CHP ve İyi Parti’nin adayının kim olacağı ise henüz netlik kazanmadı. CHP’de ise son dönemde eski ilçe başkanları Şengül Yeşildal ile Ali Takavüt ismi ön plana çıktı. Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'da da yerel seçimler için artık geri sayım başladı. Ak Parti Genel Merkezi'nin 6 isim üzerinde durduğu konuşuluyor. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun memleketi olması ve Ak Parti'nin kurulduğu günden bu yana girdiği yerel seçimlerin hiç birinde seçim kazanamaması nedeniyle Alanya Belediye Başkanlığı seçimleri Ak Parti için büyük önem arz ediyor. Ak Parti'de en favori ismin mevcut İlçe Başkanı Mustafa Toklu olduğu, diğer isimlerin de sürpriz yapabileceği belirtiliyor.

ANKETTE KIRAN KIRANA YARIŞ

Toklu’nun yanı sıra ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, eski ilçe başkanı Mustafa Berberoğlu, 1999-2014 dönemi Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, Büyükşehir Belediyesi eski Koordinatörü Hüseyin Güney ve halen Alanya Belediye Meclisi Üyesi olan MHP'li Abdullah Sönmez'in isimleri de muhtemel adaylar arasında geçiyor. Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya’nın bölgenin en çok tıklanan internet sitesinde başlattığı “Ak Parti’nin Alanya Belediye Başkan Adayı kim olmalı?” başlıklı ankette kıran kırana bir yarış sürüyor. Mustafa Toklu yüzde 28’le önde giderken, Mehmet Şahin yüzde 24’le Toklu’yu takip ediyor. Abdullah Sönmez’in yüzde 19 oranında oy aldığı ankette Hasan Sipahioğlu yüzde 17, Hüseyin Güney yüzde 7, Mustafa Berberoğlu ise yüzde 5 oy oranına ulaştı. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’ın gönlünde avukat Levent Dim’in yattığı, ismi Ak Parti ile anılan Abdullah Sönmez’in de muhtemel adaylar arasında olduğu gelen haberler arasında.