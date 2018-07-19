Alanya Alperenler’den Ankara çıkarması

Alanya Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur ve Başkan Yardımcısı Avni Erdoğan, Ankara’ya giderek Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan’ı ziyaret etti

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Alanya Alperenler’den Ankara çıkarması
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ALANYA Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur ve Başkan Yardımcısı Avni Erdoğan, Ankara’ya giderek Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan’ı makamında ziyaret etti. Alanya’da yapılan çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili Genel Başkan Aslan’a bilgi veren Uygur ve Erdoğan daha sonra ise Merhum Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret edip dua etti. Avni Erdoğan, Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede, “Davanın kendisi ile var olduğunu sanan zavallılar ve kişiler geçici, dava bakidir. Kendini davadan büyük gören eyyamcılar, dava adamı olmak için önce adam olmak gerekir” dedi.

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