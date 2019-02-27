Alanya Alperenler'de şok ayrılık

ALANYA Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu'nun ardından Alanya Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur da görevini bıraktı. Açıklamasında, "Dört buçuk yıldır azim ve kararlılıkla taşıdığım kutlu davanın bayrağını yine görev sürem boyunca fedakarlıkla hizmet eden kıymetli dava kardeşim İsmail Koç kardeşime devretmenin gururunu yaşıyorum. Lekelemeden, kirletmeden,yere düşürmeden kıymetli dava arkadaşlarımla beraber davayı Hakk davası bilip Allah rızasına ulaşma gayretimiz devam edecektir. Tüm gönül borcu ve sadakati ile birlikte vatanımız üzerinde açan çiçeğin elimize batan dikenin de kıymetinin farkındayız. Başımız üzerinde uçan kuşun, ayağımızın altında toprağımızı, yurt tutan karıncada tarafımızca kıymetlidir. Aziz ve kahraman Türk milletinin şerefli ve saygın bireyi olmayı dünyadaki tüm zenginliklere tercih ederiz. Kıymetli olan Tanrı Dağ saygınlığına sahip Hira Mağarası cömertliği taşıyan kahraman Türk milletidir. Hiç birşeyimiz olmasa da Türk milletinin bir ferdi olmak bize en büyük zenginlik ve şeref olmuştur. Nefes almaya başladığımız andan itibaren Türk milletinin öz evladı olarak, Türk milletinin koruma alanında tüm mazlumlar bizim kardeşimizdir. Bize bunu emreden yüce Allah milletimize bu vasfı bahşetmiştir. Bağımsızlığımızın ve hürriyetimizin yegane sahibi olan aziz ve kahraman şehitlerimiz gibi bir gün sonu uçmaklık olan şerefli bir sona milletimiz adına talip olduğumuzun bilinmesini isteriz. Ülkü denilen nazlı gelinin peşine düşmüş Ülkücüler ve Alperenler olarak her sabaha gözümüzü kut bulmuş turan ordulu çelik kanatlı yoksulluğun, yolsuzluğun, adeletsizliğin hapsedildiği yitik zamanlı sabahlara açtık. Bugüne kadar canını Türk İslam varlığına İlahi Kelamatullah Nizamı Alem yoluna feda etmiş ülkücü şehitlerimizin mirası üzerimizdedir. Bu kıymetli mirası heba ettirmeyiz, yok olmasına izin vermeyiz. Bu miras başımızda taç, gönlümüzde yuvadır. Allah'ın kut verdigi Oguzkağan'dan Başbuğ Atatürk'e, Başbuğ Alparslan Türkeş'e, şehit Muhsin Başkan'a kadar hepsinden razıyız. Görev yapmış olduğum süre zarfında malıyla, canıyla, gönlüyle yanımızdan bir adım geri durmayan kıymetli dava arkaşlarımdan şahsım razıdır. Allah da onlardan razı olsun. Bu süre zarfında bizlere bir evladı olarak sahiplenen Alanyalı kıymetli vatandaşlarımızın her bir bireyine, basınımızın güzide ve değerli temsilcilerine teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Ne mutlu Türk'üm diyene!" dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2019, 15:18