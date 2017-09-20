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Alanya AKP'de açıklama sonrası ilk toplantı

AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, "Aday değilim" dedikten sonraki ilk toplantısını dün gerçekleştirdi

Alanya AKP'de açıklama sonrası ilk toplantı

AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, "Aday değilim" dedikten sonraki ilk toplantısını dün gerçekleştirdi

20 Eylül 2017 Çarşamba 22:05
Alanya AKP'de açıklama sonrası ilk toplantı
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, "Yeni dönemde yokum. Kongrede aday olmayacağım ama kongreye kadar partinin başındayım" açıklamasından sonra ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı. Ekibini toplantı salonu yerine bu kez makam odasında buluşturan Berberoğlu'nun toplantısı 15 dakika sürdü. Saat 16.30'da başlayan toplantıda ekibiyle gündemi değerlendiren Berberoğlu, 16.45'te izin isteyerek, "Üniversitede okuyan kızımı Gazipaşa Havalimanı'ndan kalkacak İstanbul uçağına yetiştireceğim" dedi. Yönetim kurulu üyelerinin pek çoğunun katılmadığı toplantının böylece sadece 15 dakika sürdüğü öğrenildi.

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Son Güncelleme: 21.09.2017 00:42
Anahtar Kelimeler:
AKP İlçe Başkanı Mustafa BerberoğluToplantıDakikaAKP İlçe Teşkilatı
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