Alanya AKP'de açıklama sonrası ilk toplantı

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, "Yeni dönemde yokum. Kongrede aday olmayacağım ama kongreye kadar partinin başındayım" açıklamasından sonra ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı. Ekibini toplantı salonu yerine bu kez makam odasında buluşturan Berberoğlu'nun toplantısı 15 dakika sürdü. Saat 16.30'da başlayan toplantıda ekibiyle gündemi değerlendiren Berberoğlu, 16.45'te izin isteyerek, "Üniversitede okuyan kızımı Gazipaşa Havalimanı'ndan kalkacak İstanbul uçağına yetiştireceğim" dedi. Yönetim kurulu üyelerinin pek çoğunun katılmadığı toplantının böylece sadece 15 dakika sürdüğü öğrenildi.