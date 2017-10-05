Alanya AKP'ye direkt atama

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı'nın kongresi, önce 23 Eylül'den Ekim ayına, ardından AKP Genel Merkezi kararıyla Kasım ayına ertelendi. Büyükşehirlerdeki tüm il ve ilçe teşkilatları ileri bir tarihe ertelenirken, Yeni Alanya'nın Ankara siyasi kulislerinden edindiği bilgilere göre Alanya İlçe Teşkilatı'na direkt ilçe başkanı atanacağı, kongrenin yapılmayacağı iddia ediliyor. Mevcut AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu'nun "Kongrede aday değilim ama partinin başındayım" demesinin ardından gözler en favori İlçe Başkan Adayı olarak görülen Mimar Mustafa Toklu'ya çevrilmişti. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Antalya Milletvekili Mustafa Köse'ye ve İl Başkanı Rıza Sümer'e de yakın bir isim olarak bilinen Mustafa Toklu'nun seçim yapılmadan direkt "Alanya İlçe Başkanı" olarak atanacağı gelen haberler arasında.

