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Alanya AKP Gençlik Kolları Kongresi'ne Çavuşoğlu damgası

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya İlçe Teşkilatı 5. Olağan Gençlik Kolları Kongresi Alanya Kültür Merkezi (AKM)'de yapıldı

Alanya AKP Gençlik Kolları Kongresi'ne Çavuşoğlu damgası

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya İlçe Teşkilatı 5. Olağan Gençlik Kolları Kongresi Alanya Kültür Merkezi (AKM)'de yapıldı

23 Aralık 2017 Cumartesi 15:53
Alanya AKP Gençlik Kolları Kongresi'ne Çavuşoğlu damgası
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KONGREYE Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKP Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, İlçe Başkanı Mustafa Toklu, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akbaş ve yüzlerce partili katıldı.

AKP İlçe Başkanı Mustafa Toklu, kongrelerin bir canlanma vesilesi olduğunu ifade etti.

'AK GENÇLİK ÇOK ŞANSLI'
Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akbaş, "Sayın bakanımız buradayken lafı çok uzatmak istemiyorum. Gençliğe büyük hizmetlerde bulunan Alaaddin Işık başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun, biz ondan razıyız. Biz çok şanslıyız, çünkü Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin arkasında siyaset yapma şansı bulduk." dedi.

İl Başkanı Rıza Sümer, "Al bayrağımızı gururla dalgalandıran konuşması ile Dışişleri Bakanı'mızla gurur duyduk. Alaaddin Başkan'a teşekkür ediyorum. Bayrağı devralacak kardeşimize başarılar diliyorum. Kongremiz hayırlara vesile olsun." diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: BAŞBAKANIMIZ VE CUMHURBAŞKANIMIZIN SELAMINI GETİRDİM

Kürsüye yoğun alkışlar arasında çıkan Çavuşoğlu, "Bu çok anlamlı kongremizde hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Başbakanımız ve cumhurbaşkanımızın size selamını getirdim. Günlerdir yollardayız. Uyumadan koşturuyoruz. Gece üçte halen meclisteydik. İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu'ya karşı verilen gensoru reddedildi. Sonra Antalya'ya geldik. Antalya ve Alanya'da gördüğüm Kudüs duyarlılığı için özellikle teşekkür ediyorum. İhtişamlı ve coşkulu bir ilçe kongresi gerçekleştirdik. Her zaman, teşkilatımızın emrinde olacağız." dedi.

2019'DA ALANYA BELEDİYESİ'Nİ KAZANACAĞIZ

2019'da Alanya Belediyesi'ni kazanacağız, Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız. Şu an 7 milletvekilimiz var. Bu sayıyı artıracağız.

Gençlik ve kadın kollarımız gitmedik mahalle bırakmadı. Ana kademe, kıskanmayın. Daha yeni geldiniz, sizi de göreceğiz." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İki havaalanını nasıl birleştirebiliriz, Alanya'da kongre turizmini nasıl büyütebiliriz, hızlı treni Alanya'ya nasıl ulaştırabiliriz, Tıp Fakültesi Hastanesi'ni Alanya'ya nasıl kazandıracağız, liseleri gençlerin sorunları nedir? Biz, her ayrıntıyla ilgilenen gençler istiyoruz. Gençler, Türkiye Cumhuriyeti'nin hedeflerine ulaşmasında daha etkin rol oynamanızı istiyoruz. Sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Büyük Türkiye olduğumuzda nasıl dünya lideri olacağımızı aklımızdan çıkarmayalım. Görüyorsunuz, Türkiye olmasa sesini çıkarabilen bir ülke var mı? Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan gibi dik duran, sesini çıkaran biri var mı?

DÜNYANIN HER YERİNDE RECEP TAYYİP ERDOĞAN KISKANÇLIĞI

Dünyanın her yerinde Recep Tayyip Erdoğan kıskançlığı başlamış. Hadsiz, sen kimsin? Sen Kudüs için ne yaptın? Senin tüm derdin ümmeti bölmek. Üzerinde oturduğun parayı kimlere akıtıyorsun? Filistin Dışişleri Bakanı'nın yanında Recep Tayyip Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı haricinde kim vardı? Bizden başka hiç kimse oraya gidip de Amerika'nın tehdidi karşısında dik duramadı. Tir tir titriyordu bazı Müslüman ülkeler. Birleşmiş Milletler (BM) tarihinin en önemli oylamalarından birinde, korkusundan tatile giden hanımefendiler, beyefendiler oldu. Biz ise Kudüs'ü hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Tüm ümmetin umudu biziz."

"SULTAN ERDOĞAN"
Kongre katılımcıları "Kudüs bizimdir, bizim kalacak!" sloganı attı.
Cumhurbaşkanımız Sancak'a gittiğinde orada "Sultan Erdoğan" diye karşılandı. Bu, yüz yıllık bir hasretin ifadesiydi, Evlad-ı Fatihan'ın hasreti. Sadece ümmet değil, herkes "Türkiye ne diyecek?" diye bakıyor.

O gün o salonda (BM Genel Kurulu) herkes bizim ne diyeceğimizi merak ediyordu. Tüm ülkelerin söylemek isteyip de söyleyemediği şeyleri Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşı Mevlüt Çavuşoğlu söyledi. Bize ne yapabilirler? En kötüsünü denediler, darbe girişiminde bulundular. Siz buna kalkışanların sadece FETÖ'cüler olduğunu mu sanıyorsunuz? Arkasında kimlerin olduğunu çok iyi biliyorsunuz.

Genel Kurul'da da en çok rahatsız olanlar, Fahrettin Paşa'ya dil uzatanlardı. Biz raporları aldık, biliyoruz. Biz Somali'yi, Balkanlar'ı, Asya'yı unutursak buralar el olur. Unutmayalım gençler. Hedefiniz, hayaliniz olsun. Bakın, Mustafa kardeşim gençlik kolları başkanlığı yaptı, MKYK üyeliği yaptı, sonra da geldi, Alanya'da hizmet ediyor. Hedefiniz olsun, ama kişisel hırsınız olmasın.

BÜYÜK ALANYA İÇİN ÇALIŞIN
Hiç kimse kendini vazgeçilmez sanmasın, ben dahil. Hırsımız bizi bozmasın. Sabırlı olmalıyız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine biz ulaştıracağız, ama 2053, 2071 hedeflerine gençlerimiz ulaştıracak. Ve onlar bizlerle gurur duyacak, biz böyle bir Türkiye inşa ediyoruz. Bugünün dünyasında, bizim hedefimiz küreseldir. Türkiye artık kabuğunu kırmıştır, dünyada bir aktördür. Herkes 'Türkiye ne diyecek?' diyerek bizi izliyor. Artık, ümmetin ümitlerini boşa çıkaran bir Türkiye yok. Sizlerden ricam, büyük Alanya ve büyük Türkiye için çalışmanızdır.

Lise başkanımızı gördüm, onları da ziyaret edeceğim. Birlikte futbol maçı yapacağız. Yeni seçilecek arkadaşlara başarılar diliyorum.
Çavuşoğlu, konuşmasının ardından protokol üyelerine plaket takdim etti

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Yılmaz İçmen'in listesi belli oldu
Yılmaz İçmen'in listesi belli oldu
Son Güncelleme: 24.12.2017 00:08
Anahtar Kelimeler:
Alanya AKP Gençlik Kolları Kongresi
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