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Alanya AKP'de kongre tarihi ne zaman

AKP Gazipaşa İlçe Kongresi'nin 15 Ekim'de yapılacağı açıklandı, ancak Alanya'nın kongre tarihi kesinleşmedi

Alanya AKP'de kongre tarihi ne zaman

AKP Gazipaşa İlçe Kongresi'nin 15 Ekim'de yapılacağı açıklandı, ancak Alanya'nın kongre tarihi kesinleşmedi

29 Eylül 2017 Cuma 22:23
Alanya AKP'de kongre tarihi ne zaman
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı'nın kongre tarihi henüz netlik kazanmazken, 23 Eylül'de Alanya ile aynı gün yapılacağı açıklanan ancak ertelenen Gazipaşa İlçe Kongresi'nin 15 Ekim'de yapılacağının duyurulması, "Alanya kongresi ne zaman yapılacak?" sorusunu gündeme getirdi. Kongrede yeniden aday olmayacağını açıklayan ve "Kongreye kadar görevimin başındayım" diyen AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, kongre tarihinin henüz netleşmediğini bildirdi. Yeni Alanya'nın kongre takvimine yönelik sorularını yanıtlayan Berberoğlu, "İl Başkanı Rıza Sümer ve AKP Genel Merkezi'nin Antalya Koordinatörü olan Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'ın Alanya'ya gelerek aday olacak isimlerle görüşmesini bekliyoruz" dedi.
EN FAVORİ ADAY TOKLU
Sümer ve Köktaş'ın diğer ilçelerin pek çoğuna gittiklerini ancak Alanya'ya gelecekleri tarihin henüz netlik kazanmadığını belirten Berberoğlu, "Kongre takviminin açıklanmasından hemen sonra İlçe Seçim Kurulu'na başvurulacak, tarihin kabul edilmesinin ardından delege listeleri 15 günlük askıya çıkacak. Pazartesi günü kongre günü için başvuru yapılsa bile Alanya'nın kongresi Gazipaşa kongresinin yapılacağı 15 Ekim'e yetişmez" diye konuştu. Öte yandan, AKP İlçe Kongresi öncesi başkan adayı olarak Mustafa Toklu'nun ismi ön plana çıkarken, potada Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık'ın da olduğu konuşuluyor. Bir önceki dönemde aday olan Sabri Tos da liste hazırlıklarına başladığını, kongre günü listesini divan başkanlığına sunarak adaylığını salonda açıklayacağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
AKP Gazipaşa İlçe KongresiAlanya
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