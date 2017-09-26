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Alanya AKP'de Başkanlık görüşmeleri

AK Parti Alanya İlçe Başkanı için İl Başkanı Sümer ve Antalya Koordinatörü Köktaş, Alanya'ya gelerek görüşmeler gerçekleştirecek

Alanya AKP'de Başkanlık görüşmeleri

AK Parti Alanya İlçe Başkanı için İl Başkanı Sümer ve Antalya Koordinatörü Köktaş, Alanya'ya gelerek görüşmeler gerçekleştirecek

26 Eylül 2017 Salı 22:55
Alanya AKP'de Başkanlık görüşmeleri
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AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer ile Antalya Koordinatörü Fuat Köktaş Alanya'ya gelerek Alanya'da hangi ismin ilçe başkan adayı olacağını belirleyecekler. 
Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, bu haftasonu ya da önümüzdeki hafta başı AK Parti Antalya İl Teşkilatı'ndan gelecak olan ekibin, Alanya'da kimin başkan adayı olacağını belirleyeceğini söyledi. İl Başkanı Sümer ile birlikte Antalya Koordinatörü Köktaş, Alanya'ya gelerek ilçe başkanının kim olacağına dair istişarelerde bulunacaklar. 
'KONGRE SÜRECİNİ BEKLİYORUZ'
Sürecin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini ifade eden AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, kongre sürecini beklediklerini söyledi. Berberoğlu, "Bu süreç sağlıklı bir şekilde yürüyor. Önümüzdeki hafta, ya da bu hafta sonu Sümer ve Köktaş, Alanya'ya gelirler. Alanya ile ilgili birtakım görüşmeleri yaparlar, ondan sonraki süreçte bir ilçe başkanı belirlenir. O isim etrafında da kongreye gidilir" dedi.
'BAŞBAKANLIKLA AYNI KONUMDA'
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerinin ertelenmesi ve Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için isminin geçmesini de değerlendiren Berberoğlu "ALTSO seçimleri Alanya için çok önemli. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin çok iyi bir hava yakaladı. Önümüzdeki süreçte AK Parti kongresi var. Yeni bir yönetim oluşacak, daha olağan kongre yapılacak. Teşkilatlar değişecek, yeni şekillenmeler olacak. Bunlar olumlu gelişmeler. İstanbul Belediye Başkanlığı demek benim siyasi bakışıma göre Başbakanlık'la aynı konumda."

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AK Parti Alanya İlçe Başkanıİl Başkanı SümerAntalya Koordinatörü KöktaşAlanya
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