Alanya Ak Parti’den sürpriz ziyaret

MUSTAFA Toklu’ya, Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kiriş, Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen ve 40 kişilik yönetim ekibi eşlik etti. Hastane yönetimi, ziyaret sırasında yeni hizmet binasının hasta ve hasta yakınlarının hizmete açılmasıyla birlikte göreve geldikleri günden itibaren yapılan sağlık hizmetlerini ve ihtiyaçlarını belirten bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Toklu, sunum sırasında hastane yönetiminin taleplerini ve ihtiyaçlarını not alarak, “Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Ak Parti Antalya milletvekillerimiz ile bu durumu paylaşacağız" dedi. Toklu, "Ülkemizde ve Alanya’da sağlık hizmetinde kat edilen yol bizleri çok mutlu ediyor. Görüyorum ki çok güzel işlere imza atılmış. Vatandaşımız her şeyin en iyisine layık. Bizler de büyüklerimizin desteğiyle her zaman hizmete hazırız. Bu doğrultuda hasta ve hasta yakınlarımızın en iyi sağlık hizmeti alması için destek vermeye devam edeceğiz” dedi.



Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 22:31