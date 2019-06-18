Alanya AK Parti tarihi programı birlikte izledi

AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı geçtiğimiz akşam parti binasında bir araya geldi. Ak Parti İlçe Başkan Vekili Mustafa Akçocuk, Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ve Alanya Belediye Meclis Üyeleri parti binasında toplanarak canlı yayını birlikte izlediler.

Ak Partili isimler İsmail Küçükkaya’nın hazırlayıp sunduğu ve FOX Tv’de yayınlanan İstanbul 2019 özel programını seyrettiler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun konuk olduğu tarihi programı hep birlikte takip eden partili isimler, program sonunda ise değerlendirmelerde bulundular.