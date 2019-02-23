Alanya Ak Parti seçim ofisi açılıyor

ALPER KUTAY

ATATÜRK Bulvarı, Halkbank Alanya Şubesi karşısında hazırlanan seçim ofisinin açılışına Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın da katıldı. Seçim ofisinin açılışı saat 11.00’de başladı. Açılış, Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’den (dimtv.tv) naklen yayınlanıyor.

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TEMELİNİ ÇAVUŞOĞLU VE TÜREL ATACAK

Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Süper Lig temsilcimiz Alanyaspor’a Avrupa’nın en modern tesislerini kazandırıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyaspor’dan sonra Alanyaspor’a da Avrupa’nın en modern kamp ve spor tesisini yapıyor. Mahmutlar Mahallesi’nde tahsis edilen 123 dönümlük alan üzerine inşa edilecek tesisin temeli bugün saat 14.00’de Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in katılımıyla gerçekleştirilecek. Temel atma töreni, Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’den (dimtv.tv) naklen yayınlanacak.

AVRUPA STANDARTLARINDA TESİS

Sporcuların antrenman, konaklama ve kamp ihtiyaçlarını karşılamak aynı zamanda altyapıya sporcu yetiştirmek üzere Avrupa standartlarında projelendirilen tesis, 2020 yılının Aralık ayında tamamlanacak. Tesisin maliyeti ise 75 milyon lira. Alanyaspor kamp tesisleri tamamlanıp hizmete girdiği zaman Alanyaspor’un en önemli sorunlarından birini ortadan kaldırmasının yanında, futbol takımlarının devre arası kamp yapabileceği önemli bir tesis olacak. Tesis sayesinde Alanya’ya dünyanın tanınmış takımları kamp için gelebilecek ve bu da şehirdeki spor turizmine katkı sağlayarak tanıtımı destekleyecek. Tesisin inşaat alanı yaklaşık 16 dönümden oluşacak.

ALANYASPOR MAÇINI İZLEYECEKLER

Zemin ve bodrumla birlikte 6 kattan oluşacak ana binada yüzme havuzu, fizik tedavi havuzu, jakuzi, masaj odaları, sauna, buhar odası, hamam, analiz odası, izleme odası, doktor muayene odası, teknik direktör ve teknik direktör yardımcıları için ofisler, fizyoterapist odası ve fıtness Salonu, Alanyaspor Müzesi, store, yemekhane, oyun salonu, yönetim ofisleri, toplantı salonları, ikişer kişinin kalacağı 40 konaklama odası bulunacak. Öte yandan altyapı binası, kapalı spor salonu, 4 aydınlatmalı futbol sahası ve 1568 kişilik tribün yer alacak. Bakan Çavuşoğlu, Başkan Türel ve Başkan Yücel, temel atma töreninin ardından Oba Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak Alanyaspor – Kasımpaşaspor maçını da tribünden izleyecek.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2019, 11:08