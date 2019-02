Alanya Ak Parti seçim ofisi açıldı

MHP ile Cumhur İttifakı’nı oluşturan Ak Parti’nin Alanya’daki seçim ofisinin açılışı Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de katılımlarıyla gerçekleşti. Alanya Başkanı Adem Murat Yücel, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve sivil toplum kuruluşları ile oda temsilcileri de açılışta yerini aldı. Coşkulu açılış Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV (dimtv.tv) ekranlarından izleyicisi ile buluştu.

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu yapmış olduğu açılış konuşmasında "15 Temmuz ruhuyla başlayan Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Antalya ve 19 ilçesinde de sürmektedir. Antalya'da Menderes Türel, Alanya'da Adem Murat Yücel'i destekleyecek ve zafere sizlerle birlikte ulaşacağız. Bugüne kadar Alanya'da şeytanın bacağını kıramadık, inşallah bundan sonra hükümetimizin, bakanımızın ve sizlerin desteği ile zaferi göğüsleyeceğiz. Antalya'da Türel Alanya'da Yücel diyorum" ifadelerini kullandı.

'NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE'

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan "Antalya'mızda Menderes Türel'e, Alanya'da da 5 yıldır hizmetin adı olan Adem Murat Yücel beye destek veriyoruz. Doğal mecrasında gelişen Cumhur İttifakı Türkiye'nin her yerinde zaferle taçlanacaktır. Gerek Antalya'da gerek Alanya'da hizmetleriyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde. Sandıkta yüzde 70'in üzerinde bir oyla Cumhur İttifakı'nı sandıktan çıkaracağız. Cumhur İttifakı millet aklı geleceğin teminatı diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde konuştu.

'ZİLLET İTTİFAKINA OSMANLI TOKADINI İNDİRECEĞİZ'

Türkdoğan'ın ardından kürsüde yerini alan Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise "Alanya'da Cumhur İttifakı'nın mayası tutmuştur. İnşallah Cumhur İttifakı olarak zillet ittifakına Osmanlı tokadını patlatacağız. Sizlerin de desteği ile. Kardeşce yaşayarak ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Antalya ve Alanya'mızı Ak Parti döneminde nasıl hizmetler aldığını hep birlikte gördük. 31 Mart 2019 tarihinde Alanya'da Adem Murat Yücel, Antalya'da da Menderes Türel hizmetlerine devam edecekler. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun" şeklinde konuştu.

'ÖNCE ALLAH'A SONRA SİZLERE EMANETİM'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de kürsüde yerini alarak "Dünyanın en güzel şehri göz bebeğimiz Alanya'mız için kutlu bir yola çıktık. Bu kutlu yolda teşkilatlarımız ve yol arkadaşlarımızla omuz omuza, gönül gönüle hep beraber yürüyeceğiz. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Antalya, güçlü bir Alanya için çalışacağız. Alanya'nın menfaatlerini herşeyin üzerinde tutan dostlarımızla birlik içerisinde üretken belediyecilik politikalarımızla Ak Parti'nin gönül belediyeciliğini birleştireceğiz. İnanıyorum ki Akdeniz'de rekor bir oyla zaferi biz alacağız. Üç hilali bayrağımız dalgalanmaya devam edecek. Alanya halkının sevgisine ilgisi ve güvenine layık olmak en temel amacımızdır. Alanya sevdamız herşeyin üzerindedir. Vizyon sahibi bir ekiple Alanya'yı hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz. Alanya'yı bütün farklılıklarıyla kucaklayarak gençlerimize daha güvenli yarınlar bırakmak için gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin bekası ve istikrarı için Antalya'da Türel, Alanya'da Yücel diyoruz. Seçim Koordinasyon Merkezi'miz Alanya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Kendimi önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum" dedi.

'YATIRIMLARIMIZLA ALANYA MARKA BİR ŞEHİR OLACAK'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yatırımlarıyla Alanya'yı marka şehir yapacaklarına vurgu yaparak "Alanya her daim güzel lakin bugün bir başka güzel. Çünkü bugün Cumhur İttifakı olarak çok daha güçlüyüz. Memleketini ve vatanını seven herkesle güçleniyor Alanya ittifakına ve Antalya İttifakı oluyor. Kapalı kapılar ardında gizli görüşmelerle yapmıyoruz. Gönül gönüle kol kola memleketini seven kardeşlerimiz ve vatandaşlarımızla yapıyoruz. Başka ittifaklar içerisinde bir takım kirli pazarlıklar yapılıyor. Terör maşaları yer alıyor. Gönül ittifakımızda vatanını seven ülkesine sadık insanlarla yürüyoruz. Alanya'mızda da bundan böyle marka şehir olma yolunda vizyon sahibi projelerimizi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.



TEMELİNİ ÇAVUŞOĞLU VE TÜREL ATACAK

Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Süper Lig temsilcimiz Alanyaspor’a Avrupa’nın en modern tesislerini kazandırıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyaspor’dan sonra Alanyaspor’a da Avrupa’nın en modern kamp ve spor tesisini yapıyor. Mahmutlar Mahallesi’nde tahsis edilen 123 dönümlük alan üzerine inşa edilecek tesisin temeli bugün saat 14.00’de Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in katılımıyla gerçekleştirilecek. Temel atma töreni, Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’den (dimtv.tv) naklen yayınlanacak.

AVRUPA STANDARTLARINDA TESİS

Sporcuların antrenman, konaklama ve kamp ihtiyaçlarını karşılamak aynı zamanda altyapıya sporcu yetiştirmek üzere Avrupa standartlarında projelendirilen tesis, 2020 yılının Aralık ayında tamamlanacak. Tesisin maliyeti ise 75 milyon lira. Alanyaspor kamp tesisleri tamamlanıp hizmete girdiği zaman Alanyaspor’un en önemli sorunlarından birini ortadan kaldırmasının yanında, futbol takımlarının devre arası kamp yapabileceği önemli bir tesis olacak. Tesis sayesinde Alanya’ya dünyanın tanınmış takımları kamp için gelebilecek ve bu da şehirdeki spor turizmine katkı sağlayarak tanıtımı destekleyecek. Tesisin inşaat alanı yaklaşık 16 dönümden oluşacak.

ALANYASPOR MAÇINI İZLEYECEKLER

Zemin ve bodrumla birlikte 6 kattan oluşacak ana binada yüzme havuzu, fizik tedavi havuzu, jakuzi, masaj odaları, sauna, buhar odası, hamam, analiz odası, izleme odası, doktor muayene odası, teknik direktör ve teknik direktör yardımcıları için ofisler, fizyoterapist odası ve fıtness Salonu, Alanyaspor Müzesi, store, yemekhane, oyun salonu, yönetim ofisleri, toplantı salonları, ikişer kişinin kalacağı 40 konaklama odası bulunacak. Öte yandan altyapı binası, kapalı spor salonu, 4 aydınlatmalı futbol sahası ve 1568 kişilik tribün yer alacak. Bakan Çavuşoğlu, Başkan Türel ve Başkan Yücel, temel atma töreninin ardından Oba Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak Alanyaspor – Kasımpaşaspor maçını da tribünden izleyecek.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2019, 13:51