Alanya Ak Parti örnek olacak

ALANYA İlçe Başkanı Mustafa Toklu, yönetim kurulu ve meclis üyeleri tarafından karşılanan heyet, Mevlüt Çavuşoğlu Konferans Salonu’nda kahvaltı yaptı. Kandemir, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibinin geçen yıl önce hayata geçirdiği Alanya İlçe Teşkilatı binasını beğendiğini ifade ederek, Ak Parti'nin diğer teşkilatlarında da benzer modellerin uygulanması için komisyon kurulmasını isteyeceğini söyledi. Ak Parti İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği program kapsamında Alanya'ya gelen genel merkez heyeti, ilçe binası projesine tam not verdi. Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Alanya'daki binanın benzerlerinin diğer teşkilatlarına da uygulanması için komisyon kurulmasını istedi. Sabah saatlerinde teşkilat ziyaretinde ilçe binasını gezen Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yardımcısı Abdülkadir Özel'e Alanya İlçe Teşkilatı’nın hem fiziki koşulları hem de tefrişatı ile birlikte Ak Parti'nin kurumsal kimliğine uygun bir bina olduğunu, tüm teşkilatlarda da benzer bina modellerinin uygulanması yönünde bir komisyon oluşturularak Alanya’nın da bu komisyona dahil edilmesi veya tecrübelerinden yararlanılması için talimat verdi. Ziyaret sırasında Alanya İlçe Teşkilatı, konuk heyete Alanyaspor forması ve muz paketi, Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'e Döşemealtı'nda dokunan bir halıyı hediye etti.