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Alanya Ak Parti kampta

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Teşkilatı, yerel yönetimler ve güncel siyasi gelişmeler için dün akşam Yalova'da kampa girdi

POLİTİKA 13.09.2019, 22:32
Alanya Ak Parti kampta
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Alper Kutay

AK Parti İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mustafa Toklu'nun göreve gelmesiyle ilk kampı Afyon'da gerçekleştirmesinin ardından şimdi de Yalova'da kampa girdi. İlçe teşkilatının organize ettiği ve eski Çıplaklı Belediye Başkanı Hasan Uysal’a ait termal otelde düzenlenen kampa, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerinin aileleri ile katılıyor. Kampta kadın ve gençlik kolları başkanları da hazır bulundu. Dün başlayıp yarın akşam sona erecek kampın onur konuğu ise olağanüstü bir gelişme olmaması halinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olacak. Bakan Çavuşoğlu'nun konuşma yapacağı kampa İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ayrıca Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ile İbrahim Aydın da katılıyor. Kampta Alanya ve Antalya siyaseti, ayrıca genel politikalar, siyasetteki yeni gelişmeler ve yerel yönetimlerin durumu ele alınıp görüş alışverişinde bulunulacak.

#Alanya #ADALET ve Kalkınma Partisi #alanya ilçe teşkilatı
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