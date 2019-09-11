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Alanya Ak Parti kampa giriyor! Bakan Çavuşoğlu'nun da katılımı bekleniyor

Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı, yerel yönetimler ve güncel siyasi gelişmeler için Yalova'da kampa giriyor.

POLİTİKA 11.09.2019, 14:56
Alanya Ak Parti kampa giriyor! Bakan Çavuşoğlu'nun da katılımı bekleniyor
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ALPER KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mustafa Toklu'nun göreve gelmesiyle ilk kampı Afyon'da gerçekleştirmesinin ardından şimdi de Yalova'da kampa giriyor. İlçe teşkilatının organize ettiği ve eski Çıplaklı Belediye Başkanı Hasan Uysal’a ait termal otelde düzenlenecek kampa, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerinin aileleri ile katılacak. Kampta kadın ve gençlik kolları başkanları da hazır bulunacak. 13-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek kampın onur konuğu ise olağanüstü bir gelişme olmaması halinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olacak. Çavuşoğlu'nun konuşma yapacağı kampa İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ayrıca Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ile İbrahim Aydın da katılacak. Kampta Alanya ve Antalya siyaseti, ayrıca genel politikalar, siyasetteki yeni gelişmeler ve yerel yönetimlerin durumu ele alınıp görüş alışverişinde bulunulacak.

#alanya ak parti #Mustafa Toklu #İbrahim Aydın #Mevlüt Uysal #Mevlüt Çavuşoğlu
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