Alanya AK Parti'de Toklu dönemi resmen başladı

Haber: Alper KUTAY
ADALET ve Kalkınma Partisi'nde ilçe başkan adayı düğümü bugün Ankara'da Ak Parti Genel Merkezi'nde yapılan mülakat sonucu çözüldü. Mülakat için Ankara'ya davet edilen Mustafa Toklu, Fatih Barcın ve Nurettin Uludağ mülakata alındı. AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın yaptığı mülakat sonrasında saat 13.15 itibarıyle 3 başkan adayı mülakat odasına alınarak sonuç bildirildi. Mustafa Ataş yaptığı açıklamada, 2 Aralık Cumartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda apılacak olan Ak Parti İlçe Teşkilatı Kongresi'nde Mustafa Toklu'nun tek aday olarak kongreye gideceğini duyurdu.
AYRINTILAR GELİYOR...
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.