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Alanya AK Parti'de Toklu dönemi resmen başladı

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Alanya Ak Parti İlçe Teşkilatı Başkan Aday'ının Mustafa Toklu olduğunu resmen ilan etti

Alanya AK Parti'de Toklu dönemi resmen başladı

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Alanya Ak Parti İlçe Teşkilatı Başkan Aday'ının Mustafa Toklu olduğunu resmen ilan etti

13 Kasım 2017 Pazartesi 13:29
Alanya AK Parti'de Toklu dönemi resmen başladı
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi'nde ilçe başkan adayı düğümü bugün Ankara'da Ak Parti Genel Merkezi'nde yapılan mülakat sonucu çözüldü. Mülakat için Ankara'ya davet edilen Mustafa Toklu, Fatih Barcın ve Nurettin Uludağ mülakata alındı. AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın yaptığı mülakat sonrasında saat 13.15 itibarıyle 3 başkan adayı mülakat odasına alınarak sonuç bildirildi. Mustafa Ataş yaptığı açıklamada, 2 Aralık Cumartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda apılacak olan Ak Parti İlçe Teşkilatı Kongresi'nde Mustafa Toklu'nun tek aday olarak kongreye gideceğini duyurdu.


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Anahtar Kelimeler:
AK PartiMUSTAFA ATAŞAlanya Ak Parti İlçe TeşkilatıMustafa Toklu
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