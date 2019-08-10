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Alanya Ak Parti'de şok istifa

Alanya Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen görevinden istifa etti

POLİTİKA 09.08.2019, 14:24 09.08.2019, 17:54 Melike Temir
Alanya Ak Parti'de şok istifa
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ADALET ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen, görevinden şok bir şekilde istifa etti. İçmen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sevgili büyüklerim ve değerli genç kardeşlerim. Bizlere bugüne kadar desteğini esirgemeyen, örnek olan, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ederim. Öncelikle ifade etmek isterim ki, madden manen her konuda yanımda olan bize Milli Selamet Partisi’nden Ak Parti’ye siyasi etiği ve dürüstlüğü öğreten dedem Yılmaz Tüzün’e, her konuda yanımda olan aileme ve eşime teşekkür ederim. Bugüne kadar beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarıma, sahada her konuda koşturduğumuz, temas kurduğumuz her arkadaşımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu süre içinde ülkem ve milletim için yapabileceğim ne varsa gücüm oranında yapmaya çalıştım. Bilinmesini isterim ki, hiçbir hesap yapmadan, bize öğretilen siyasetin hizmet için mücahitlik tarafı ile ilgilendik. Hiçbir zaman siyasetin ticari kısmında olmadık. Aktif olarak 6 yıldır çeşitli kademelerde beraber çalıştığımız arkadaşlardan haklarını helal etmesini diliyorum. Benden yana haklarınız helal olsun. Biz bir ekibiz. Görmüş olduğum lüzum üzerine görev yaptığım Ak Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’ndan istifa ediyorum. Saygılarımla.”

#Alanya #AK Parti #istifa
Yorumlar (2)
Partili 18 saat önce
Davası için koşanlarla Yolu için koşanların zoraki birlikteliği bir yere kadar.
Cevapla Beğendim (5) Beğenmedim (1)
Adalet ve Kalkınma Partimizi Alanya da malesef Monşerler, Elitler, Enteller,Zengin ve zengin çocukları yönettiği sürece teker teker kaybolacaksınız 9 saat önce
PARTİLİ
Cevapla Beğendim (5) Beğenmedim (0)
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