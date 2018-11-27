Alanya AK Parti'de gözler Ankara'da

Alanya’da mevcut MHP’li Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile İyi Parti’de Abdullah Sönmez’in adaylığı kesinleşirken, Ak Parti ile CHP’nin adaylarının kim olacağı merak konusu oldu

Alanya AK Parti'de gözler Ankara'da
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la MHP lideri Devlet Bahçeli arasında devam eden yerelde ittifak görüşmelerinin kapsamının ne olacağı, 3 ille mi sınırlı kalacağı, yoksa ilçeleri de kapsayıp kapsamayacağı henüz netlik kazanmadı. MHP’den Yücel ve İyi Parti’den Sönmez’in adaylığının kesinleştiği şu günlerde, Ak Parti’den Mustafa Toklu’nun, CHP’den ise Gökhan Sipahioğlu veya Murat Can’ın isminin açıklanması bekleniyor. Öte yandan, Ak Parti’nin Alanya’dan aday çıkarmayıp MHP’li Başkan Yücel’e destek vereceği, CHP’nin de aday çıkarmayıp İyi Parti’den Abdullah Sönmez’e destek vereceği ihtimali de gündemde. Antalya’da yapılan elektronik temayül yoklamasında parti tabanı tarafından ismi Alanya Belediye Başkan Adayı olarak çıktığı belirtilen Mustafa Toklu, “Şu an için bize ulaşan bir bilgi yok. İlçelerin başkan adaylarının Sayın Cumhurbaşkanımızın yurtdışı temaslarının ardından açıklanacağını öğrendik” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 16:24
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