Alanya AK Kadınlar'dan hüzünlü veda 

AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı görevine 2014 yılının Haziran ayında gelen ve bu sürede partisinin oyunu yüzde 33'ten yüzde 49'a yükselten Mustafa Berberoğlu'na bir veda mesajı yayınlayan AK Parti Alanya Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Emine Çelik, sözleriyle okuyanları duygulandırdı.

İşte Çelik'in Berberoğlu'nu anlattığı veda mesajı:

'AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

"Resim çektirmeyi sevmeyen ben, bir baktım ki ne vekillerle, ne de ilçe başkanımızla kalabalık harici bir resmim yok. Olsun. Ben insanların ne söylediklerinden ziyade hayat boyu hayatın içinde ne yaptıklarına, ne yaşattıklarına, kimlerle yol aldıklarına, karakter ve kişiliklerine bakmışımdır. Bir resim karesinde olmuşum ya da olmamışım önemli değil o nedenle. Yüreğimizden hissettiklerimiz en güzel resim karesi. Fatoş Berberoğlu ve kızlarına teşekkür ediyorum. Sizlerden çalmış olduğu zamanı Ak Parti ve teşkilatı sevdası için kullandı. Sizler her daim sabırla, sevgiyle, sadakatle, samimiyetle, saygıyla duruşunuzu gösterdiniz. Huzurunuz daim olsun Berberoğlu Ailesi.

'BULUNDUĞU MAKAMI YÜCELTTİ'

Karakteri ve kişiliğiyle siyaset arenasında kendisini kanıtlamış örnek eş, örnek baba, örnek ticaret adamı ve örnek siyasetçi. İlçe başkanlığı süresince yüzde 33'ten yüzde 49'a yükselen oy oranının yönetimiyle birlikte başarılı mimarı. Yönetimdeki arkadaşlarla birlikte seviyeli siyasete önem vermiştir. Hergün teşkilatta köylüsünden şehirlisine vatandaşları ağırlamış, yardımcı olmaya çalışmıştır. En ücra köylere ekibiyle birlikte giderek ziyaretlerde bulunmuş, dertlere derman olmaya çalışmış, çözüm aşamasında her daim ilgili kişilerle iletişim halinde olmuştur. 15 Temmuz gecesi ilk alana gelen ve her gece nöbetinin başında olan koca yürekli dava adamı, ilçe başkanımız. Herkese eşit mesafede duruş sergilemiş olan mütevazı ve bir o kadar da halkın içinden, bulunduğu makamı yücelten, şahsi hesap gütmemiş olan, Ak Parti'yi, vatandaşa hizmeti kendi kimliğinden önde tutan, egolarından arınmış, liyakat sahibi Mustafa Berberoğlu başkanımız. Başkanlığı süresince seçim çalışmaları yanında, 'Koltuk sevdalısı, benim isteklerim olmadı, istediğimi elde edemedim' deyip de küsenleri "Mesele memleket meselesi, gelin bir olalım" diyerek kazanmak için de elinden geleni yapmış ilçe başkanımız. Şahsi hesapları önceliği, memleket meselesi ikinci planda olanlara her daim mesafeli davranmış, davasına, vatandaşa hizmete dört kolla sarılmış, güçlü Türkiye yolunda mücadele edenlere kapılarını sonuna kadar açmış dava adamı Mustafa Berberoğlu.

'ADAM GİBİ ADAM'

Hesabı değil hasbi, liyakat sahibi adam gibi adam. Sizin ekibinizde olmak benim için gururdur. Teşkilat ruhu, teşkilatçılık, ekip ruhu nedir sizden öğrendim yıllardır siyasetin içinde birisi olarak. Gururluyum, onurluyum ekibinizde olmaktan. Hasbi duruşunuz, liyakat sahibi oluşunuz, siyasette olması gereken, vatandaşın özlem duyduğu özelliklerdir. Gençliğe büyük önem verdiniz, her daim yanlarında durdunuz, gururla bahsettiniz gençlikten. Kendi ekibiyle teşkilatçılık, teşkilat ruhu, hasbilik, liyakatta örnek teşkil etti. Bu bir ekip işidir diyerek ekibini her daim onore etti. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin başkanım ve her daim sizinle birlikte size inanıp güvenerek yol almış olan ekip arkadaşlarınızdan Allah razı olsun inşallah. Allah yollarını, bahtlarını açık eylesin. Ailelerinden ve işlerinden feragat ederek hiçbir şahsi hesap gözetmeksizin davaları için mücadele ettiler. TEŞEKKÜR EDERİM MUSTAFA BERBEROĞLU VE BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİ DAVA ARKADAŞLARINA. Görevi devralacak olan Mustafa Toklu ve ekibine hayırlı olsun temennileriyle.

Güçlü Türkiye yolunda vatanı, milleti, bayrağı, devleti öncelik olup mücadele edenlerin yolu bahtı açık olsun.

Allah din tüccarlarına ve de vatan hainlerine fırsat vermesin. Bir ve diri olma zamanı. Allah birliğimizi, dirliğimizi muhafaza eylesin."