Alanya Ak Gençlik'ten örnek proje

Haber: Alper KUTAY

PROJEYİ bugün itibariyle Mola Kavşağı Atatürk Anıtı önünde başlattıklarını söyleyen İçmen, "Amacımız, vatandaşın kullanmadığı oyuncak, ayakkabı ve kıyafet gibi eşyaları ihtiyaç sahibi olanlara ulaştırmak" dedi. Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Ak Parti Gençlik Kolları'na destek olmak amacıyla yardım kutusuna ilk eşya bırakanlar arasındaydı. Toklu, Atatürk Anıtı önünde yaptığı açıklamada, "Gençlik Kolları sadece sahadaki çalışmalarla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de göz dolduruyor. Başta Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum" diye konuştu.