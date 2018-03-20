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Alanya Ak Gençlik'ten örnek proje

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilk projeleri olan 'Yürekleri Isıtmak İçin Paylaş' isimli proje hakkında basına tanıtım yaptı

Alanya Ak Gençlik'ten örnek proje

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilk projeleri olan 'Yürekleri Isıtmak İçin Paylaş' isimli proje hakkında basına tanıtım yaptı

20 Mart 2018 Salı 16:00
Alanya Ak Gençlik'ten örnek proje
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Haber: Alper KUTAY

PROJEYİ bugün itibariyle Mola Kavşağı Atatürk Anıtı önünde başlattıklarını söyleyen İçmen, "Amacımız, vatandaşın kullanmadığı oyuncak, ayakkabı ve kıyafet gibi eşyaları ihtiyaç sahibi olanlara ulaştırmak" dedi. Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Ak Parti Gençlik Kolları'na destek olmak amacıyla yardım kutusuna ilk eşya bırakanlar arasındaydı. Toklu, Atatürk Anıtı önünde yaptığı açıklamada, "Gençlik Kolları sadece sahadaki çalışmalarla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de göz dolduruyor. Başta Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AK PartiGençlik KollarıYılmaz IçmenSosyal Sorumluluk Projesi
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