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Alanya AK Gençlik'te yarış kızıştı

AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları seçimi 23 Aralık'ta yapılacak. Şimdiden üç aday var ancak bu sayı daha da artabilir 

Alanya AK Gençlik'te yarış kızıştı

AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları seçimi 23 Aralık'ta yapılacak. Şimdiden üç aday var ancak bu sayı daha da artabilir 

08 Aralık 2017 Cuma 20:55
Alanya AK Gençlik'te yarış kızıştı
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ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Kongresi'nde Mustafa Toklu'nun yönetimine giren Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık, tüzük gereği görevini Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuk İşleri'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Emre Kodal'a devretti. 23 Aralık'ta yapılacak olan AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları seçimi öncesi yarış kızıştı. AK Parti Antalya İl Teşkilatı'ndan bir heyet, yarın (9 Aralık Cumartesi) Alanya'ya temayül ve mülakat için geliyor. Mülakata kesin girecek isimler Musa Karaduman ve Yılmaz İçmen. Aday olması beklenen ve çalışmalar yürüten Cem Yıldırım'ın da mülakatta olması beklenirken, başka adayların çıkabileceği de belirtiliyor. Gençlik Kolları Başkan adaylarından olan muhasebeci ve 'Mali Müşavir Adayı' 25 yaşındaki Musa Karaduman "2005 yılından bu yana AK Parti'de aktif olarak görevler üstlendim. Şimdi de Gençlik Kollarımızda daha aktif çalışabilmek için bu göreve talip oldum" dedi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Alanya İlçe TeşkilatıGençlik Kolları
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