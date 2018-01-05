Alanya Ak Gençlik'te görev dağılımı yapıldı

24 ARALIK'TA Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçilen Yılmaz İçmen yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımını açıkladı. İçmen 'AK Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları Yürütme Kurulumuz hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bizi sizlere mahçup etmesin.' Dedi.
İşte İçmen'in başkanlığındaki görev dağılımı şu şekilde:
Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı:
Ali İhsan Babaoğlu
Teşkilat Başkanı:
Fatih Kalan
Seçim İşleri Başkanı:
Erkan Cebeci
Tanıtım ve Medya Başkanı:
Cihat Doğan
Sosyal Politikalar Başkanı:
İrem Şahin
Yerel Yönetimler Başkanı:
Hakan Akbayrak
Ekonomi ve Mali İşler Başkanı:
Cengiz Ünalan
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı:
Cem Yıldırım
Yeni Seçmen Başkanı:
Alihan Elçi
Sekreter:
Meral Aldemir
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