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Alanya Ak Gençlik'te görev dağılımı yapıldı

AK Parti Alanya Gençlik Kolları Yılmaz İçmen'in başkanlığında görev dağılımını gerçekleştirdi.

Alanya Ak Gençlik'te görev dağılımı yapıldı

AK Parti Alanya Gençlik Kolları Yılmaz İçmen'in başkanlığında görev dağılımını gerçekleştirdi.

05 Ocak 2018 Cuma 14:21
Alanya Ak Gençlik'te görev dağılımı yapıldı
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24 ARALIK'TA Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçilen Yılmaz İçmen yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımını açıkladı. İçmen 'AK Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları Yürütme Kurulumuz hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bizi sizlere mahçup etmesin.' Dedi.

İşte İçmen'in başkanlığındaki görev dağılımı şu şekilde: 

Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı:
Ali İhsan Babaoğlu

Teşkilat Başkanı:
Fatih Kalan

Seçim İşleri Başkanı:
Erkan Cebeci

Tanıtım ve Medya Başkanı:
Cihat Doğan

Sosyal Politikalar Başkanı:
İrem Şahin

Yerel Yönetimler Başkanı:
Hakan Akbayrak

Ekonomi ve Mali İşler Başkanı:
Cengiz Ünalan

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı:
Cem Yıldırım

Yeni Seçmen Başkanı:
Alihan Elçi

Sekreter:
Meral Aldemir

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Son Güncelleme: 05.01.2018 14:56
Anahtar Kelimeler:
Görev DağılımıYılmaz IçmenAK Parti Alanya Gençlik Kolları
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