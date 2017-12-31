Alanya Ak Gençlik  kahvaltıda buluştu

Haber: Alper KUTAY
GEÇTİĞİMİZ hafta Cumartesi günü yapılan kongre ile Ak Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na Yılmaz İçmen seçilmişti. Muhteşem bir kongre ile göreve gelen İçmen ve yeni yönetimi, dün kahvaltıda bir araya geldi. Sabah erken saatlerde Keykubat Bulvarı üzerindeki Maren Gubba'da bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, kahvaltı yapıp muhabbet ettiler. Kaynaşma için düzenlenen kahvaltıda, önümüzdeki günlerde yapılacak olan çalışmalar da değerlendirildi. Kahvaltı sonrası gençler hep birlikte fotoğraf çektirdiler.
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