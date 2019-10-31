Alanya Ak Gençlik 29 Ekim'i unutmadı
AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları, 29 Ekim coşkusunu düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı
ALPER KUTAY
GENÇLİK Kolları’nın düzenlediği Cumhuriyetin 96. Yılı kutlama etkinliği ilçe binasında yapıldı. Etkinliğe Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun, yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kolları yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı. Etkinliğe konuşmacı olarak Alanyalı Tarih öğretmeni ve televizyoncu Oğuz Korum katıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı programda, Gençlik Kollarının hazırladığı Cumhuriyet videosu gösteriminin ardından genç müzisyenlerin cumhuriyet yıllarına ait şarkıları seslendirmesiyle devam etti. Son olarak programın konuşmacı konuğu Oğuz Korum ‘Cumhuriyet döneminde Alanya’ konusunda davetlilere bir konuşma gerçekleştirdi. Alanya Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun, “Bize emanet edilen Cumhuriyet ve demokrasinin ebediyen bekçisi olup gelecek nesillere aktaracağız. Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun” dedi.
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