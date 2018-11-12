‘Alanya adayı için ince eleyip sık dokuyoruz’

CUMHURİYET Halk Partisi’nde (CHP) 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde Alanya Belediye Başkan Adayı olacak isim henüz netlik kazanmadı. CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ve ekibinin, İyi Parti ile Antalya’da yapılacak olası bir ittifakın sonucunu beklediği, bu ittifak görüşmelerine göre aday çıkarıp çıkarmama kararı vereceği iddia ediliyor. “Amacımız bir aday gösterelim, işimize gücümüze bakalım değil. Öyle bir adayla çıkalım ki Alanya Belediyesi’ni nasıl kazanacağımız şeklindedir. Çünkü iddialıyız” diyen Çorbacı, şu açıklamayı yaptı:

‘ÇOK YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ’

“Kamuoyunun en çok merak ettiği konu, CHP’nin aday adayları ve muhtemel belediye başkan adayımızın kim olduğudur. Kamuoyunun bu merakını en yakın zamanda giderecek ve en yakın zamanda bu açıklamayı yapacağız. Ancak bizler bu konuda ince eleyip sık dokuyoruz. Amacımız bir aday gösterelim, işimize gücümüze bakalım değil. Öyle bir adayla çıkalım ki Alanya Belediyesi’ni nasıl kazanacağımız şeklindedir. İddialıyız. Çünkü ideallerimiz çok büyüktür. Adayımız kadar seçim bildirgemizin de ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Halkımızın nasıl bir kent özlemi var? Bunlara kafa yoruyoruz. Adayımız kadar projelerimiz ve beş yıl sonraki Alanya hayalimiz de ses getirecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

‘ÇOK NİTELİKLİ BİR ADAY BULACAĞIZ’

Modern, sorunları çözülmüş, geleceğini bugünden planlamış bir kent için ticaretten turizme, tarımdan inşaata, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, hayvan hakları savunucuları ile belediyenin ortaklaşa çalışacağı bir vizyon içerisindeyiz. Vakti geldiğince halkçı bir belediyecilik programıyla halkımızın karşısına mutlaka çıkacağız. Bu programa mutlaka katkıda bulunmak isteyen, Alanya için projesi olan, daha kalkınmış bir kente fikirleri ile katkıda bulunmak isteyen tüm halkımıza kapımızın sonuna dek açık olduğunu mutlaka belirtmek isteriz. Biz programımızı halkımızla birlikte oluşturmak istiyoruz. Bu şehir hepimizin ortak değeridir. Şehrimize değer katacak her görüşe ve öneriyi sonuna kadar değerlendireceğiz.”

