Alanya adayı Aralık’ta açıklanacak

ADALET ve Kalkınma Partisi’nde (Ak Parti) önceki gün temayül heyecanı vardı. Alanya’dan katılan partililere 3 boş şık verilen temayülde, “Gönlünüzden geçen ismi boşluklara yazın” denilirken, oy kullanan partililerinin neredeyse tamamının ‘Mustafa Toklu’ yazdıkları öğrenildi. Ak Parti Antalya İl Başkanlığı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri Temayül Yoklaması’nı geçtiğimiz Pazar günü Antalya’da gerçekleştirdi. Alanya İlçe Teşkilatı kalabalık bir ekiple temayül yoklamasına katılırken, Alanya Belediye Başkan Adayı’nın Aralık ayı başında açıklanabileceği öğrenildi.

İLK KEZ ELEKTRONİK ORTAMDA

Temayül yoklamasına il ve ilçelerin yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları yönetimleri ve mahalle başkanları katıldı. Temayül yoklaması bu yıl elektronik ortamda yapıldı. Oy kullanan parti üyelerine kimlikleri karşılığında çipli bir kart verildi. Özel bir odaya giren üyeler kartlarını okutarak bilgisayar ortamında seçimlerini yaptılar. Temayül yoklamasına Alanya’dan geniş bir katılım oldu. Ak Parti'ye 5-16 Kasım tarihleri arasında toplam 7 bin 180 kişi, belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulunurken, Alanya bu seçimde ilk kez aday adaysız bir temayül yoklamasına katıldı.

‘İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ’

Elektronik ortamda yapılan yoklamanın sonuçları Pazar günü saat 17.00 itibariyle Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önündeki ekrana düştü. Erdoğan’ın, anket sonuçları ile parti tabanının tercihini yansıtan temayül sonuçlarını karşılaştıracağı, ikisinden de aynı isim çıkarsa adayın o isim olacağı öğrenildi. Alanya’daki anketlerde önde giden, temayülde de birinci çıkan Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun adaylığının böylece kesinleştiği ve en geç Aralık’ın ilk haftası kamuoyuna ve parti tabanına açıklanacağı ifade ediliyor. Temayülü Yeni Alanya’ya değerlendiren Toklu, “İnce elenip sık dokunulan bir süreçten geçiyoruz. Adayımızın açıklanmasıyla birlikte partimizin tüm kademeleriyle sahaya güçlü bir şekilde inip projelerimizi halkla buluşturacağız” dedi.

