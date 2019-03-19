‘Alanya 31 Mart akşamı İyi olacak’

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ortak miting için bugün Antalya’daydı

‘Alanya 31 Mart akşamı İyi olacak’
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Haber: Alper KUTAY

ÖĞLE saatlerinde Ankara’dan uçakla Antalya’ya gelen Akşener’i karşılayanlar arasında, Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Abdullah Sönmez de vardı. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’le birlikte Akşener’i karşılayan Sönmez, “Hiç merak etmeyin, 31 Mart akşamı Alanya İyi olacak” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ise CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ile yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Antalya'nın Kepez İlçesi Turgut Özal Spor Salonu yanındaki alanda düzenlenen ortak mitingde binlerce vatandaşa hitap eden İyi Parti Genel Başkanı meral Akşener, "Biz yeniden fabrikalar açacağız; sanayiciyi, teknolojiyi teşvik edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplumu gerdiğini iddia eden Akşener, "Çünkü birbirinizle kavga ederseniz kutuplaşacaksınız; sonuç itibariyle yanan mutfak, kaynamayan tencere, işsiz gençler, çiftçinin kullandığı mazot, narenciyenin öldürülmesi, bunlar konuşulmayacak" ifadelerini kullandı. "Esnaf sabahtan akşama kan ağlıyor" diyen Akşener, "Mazotu, ÖTV’yi onlar indirmezse biz indireceğiz. Üreten bir Türkiye vizyonları yok. Biz yeniden fabrikalar açacağız, sanayiciyi, teknolojiyi teşvik edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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