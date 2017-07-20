Akşenerli fotoğrafı kullanıp algı operasyonları yapmayın!

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA'DA MHP camiasının tanınmış ve sevilen isimlerinden biri olan, ancak geçtiğimiz Nisan ayında MHP'den istifa edip Merkez Parti kurma hazırlıklarına başlayan Meral Akşener'e destek veren Antalya eski Merkez İlçe Başkanı ve eski Üst Kurul Delegesi Musa Ertuğan, Akşener'i ziyaret edip çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşanlara, "Kimse şimdiden hiçbir görev beklemesin" uyarısı yaptı. Akşener'in parti kurması halinde Antalya'da İl Başkanı olacağı konuşulan Ertuğan, aralarında Alanya'daki eski MHP'lilerin, yeni Akşenercilerin de olduğu siyasilere şu mesajı verdi: "Merkez ile yapılan masumane görüşmeleri, kendi lokal merkezlerine geleceğin pazarlığını yapmış gibi servis ederek ileride oluşacak olan yeni yapılarda makam ve unvan devşirme dönemleri sona ermiştir. İleride il ve ilçe başkanlarının demokratik süreçlerle tayin edilebilmesi için siyasal kavga vermekteyiz. Ülkenin dişi tırnağıyla kazıdığı, son umut haline gelen bu siyaset umudunun üstüne hiç kimsenin hoyratça bağdaş kuramayacağını ve kişisel yetenekleriyle kazanımda bulunmak yerine bu hareketin önde gelen kişilerini kendi reklamı olarak gazete sütunlarında pano olarak kullanamayacağını bilmenizi isteriz."