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Akşener'in partisiyle ilgili soruya, Erdoğan'dan tek cümlelik cevap

İran dönüşü konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin Meral Akşener'le ilgili sorusuna, "Daha partisini bile kuramamış kişileri gündeme getirmenin anlamı yok." diyerek yanıt verdi

Akşener'in partisiyle ilgili soruya, Erdoğan'dan tek cümlelik cevap

İran dönüşü konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin Meral Akşener'le ilgili sorusuna, "Daha partisini bile kuramamış kişileri gündeme getirmenin anlamı yok." diyerek yanıt verdi

05 Ekim 2017 Perşembe 12:10
Akşener'in partisiyle ilgili soruya, Erdoğan'dan tek cümlelik cevap
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CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan,  İran ziyareti dönüşü gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecinin, Meral Akşer'in kuracağı partiyle ilgili sorusuna, "Daha partisini bile kuramamış kişileri gündeme getirmenin anlamı yok." şeklinde cevap verdi.

"GÜNDEME GETİRMENİN ANLAMI YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazeteci, "Meral Akşener'in milliyetçi tabanda belli bir hareket getireceği iddialarına ne diyorsunuz?" diye sordu. Erdoğan, "Daha partisini bile kuramamış kişileri gündeme getirmenin anlamı yok." dedi.

YENİ PARTİSİNİ 15 EKİM'DE İLAN EDECEK

MHP'den ihraç edilen  Meral Akşener yeni partisinin ilanının  15 Ekim'de yapılacağını açıklamıştı.

Akşener yeni partinin ilanı ile ilgili "Yetiştiremeyebiliriz ancak Ekim ayının 15'inde çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

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Son Güncelleme: 05.10.2017 12:11
Anahtar Kelimeler:
Milliyetçi Hareket PartisiCumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip ErdoğanEski Milletvekili AkşenerTayyip Erdoğan
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