Akşener'in partisiyle ilgili soruya, Erdoğan'dan tek cümlelik cevap

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran ziyareti dönüşü gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecinin, Meral Akşer'in kuracağı partiyle ilgili sorusuna, "Daha partisini bile kuramamış kişileri gündeme getirmenin anlamı yok." şeklinde cevap verdi.

"GÜNDEME GETİRMENİN ANLAMI YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazeteci, "Meral Akşener'in milliyetçi tabanda belli bir hareket getireceği iddialarına ne diyorsunuz?" diye sordu. Erdoğan, "Daha partisini bile kuramamış kişileri gündeme getirmenin anlamı yok." dedi.

YENİ PARTİSİNİ 15 EKİM'DE İLAN EDECEK

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener yeni partisinin ilanının 15 Ekim'de yapılacağını açıklamıştı.

Akşener yeni partinin ilanı ile ilgili "Yetiştiremeyebiliriz ancak Ekim ayının 15'inde çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz." diye konuştu.