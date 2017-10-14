Akşener'i umutlandıran düğün

PARTİSİNİN tüzük çalışması, Bursa'da bir otelde 70 kişilik bir ekip tarafından tamamlanan TBMM eski Başkanvekili ve İçişleri eski Bakanı Meral Akşener, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. İsmail Tatlıoğlu'nun oğlu Murat Tatlıoğlu ile Sibel Salihoğlu'nun.bugün yapılan nikah törenine katıldı.

DÜĞÜNE SİYASETÇİ AKINI

Bursa'nın Nilüfer İlçesi'ndeki Podyum Davet'te düzenlenen törene siyaset ve iş dünyasının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kıydığı nikahın şehitliklerini Meral Akşener, İçişleri eski Bakanı Mehmet Gazioğlu, TBMM eski Başkanvekili Sadık Yakut ve gelinin arkadaşı Betül Merve Demirci üstlendi.

"SÜNNETTE İKTİDAR OLMUŞTUK, ŞİMDİ İKİ KATINI BEKLİYORUM"

Hatice ve İsmail Tatlıoğlu'nun oğulları Murat ie Rengin ve Mümin Salihoğlu'nun kızları Sibel'in nikah şahitliğini yapan Meral Akşener, nikah sonrasında yaptığı teşekkür konuşmasında genç çifte mutluluklar dileyerek "Muratın kardeşinin 16 yıl önce sünnetine geldik, oradan bir iktidar çıktı. Şimdi Murat ile Sibel'in evliliğinden iki katı bir iktidar çıkacağına inanıyorum" dedi.

Alkışlarla sahneden inen Meral Akşener, daha sonra İstanbul'daki bir programa katılmak için Bursa'dan ayrıldı.