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Akşener'i umutlandıran düğün

Bursa'da nikah şahitliği yapan Meral Akşener, damadın kardeşinin 16 yıl önceki sünnetine katıldıktan sonra iktidara geldiklerini söyleyerek "Bu düğünden iki katı bir iktidar bekliyorum" dedi

Akşener'i umutlandıran düğün

Bursa'da nikah şahitliği yapan Meral Akşener, damadın kardeşinin 16 yıl önceki sünnetine katıldıktan sonra iktidara geldiklerini söyleyerek "Bu düğünden iki katı bir iktidar bekliyorum" dedi

14 Ekim 2017 Cumartesi 20:30
Akşener'i umutlandıran düğün
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PARTİSİNİN tüzük çalışması,  Bursa'da bir otelde 70 kişilik bir ekip tarafından tamamlanan TBMM eski Başkanvekili ve İçişleri eski Bakanı  Meral Akşener,  Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr.  İsmail Tatlıoğlu'nun oğlu Murat Tatlıoğlu ile Sibel Salihoğlu'nun.bugün yapılan nikah törenine katıldı.
DÜĞÜNE SİYASETÇİ AKINI

Bursa'nın  Nilüfer İlçesi'ndeki Podyum Davet'te düzenlenen törene siyaset ve iş dünyasının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı  Mustafa Bozbey'in kıydığı nikahın şehitliklerini  Meral Akşener, İçişleri eski Bakanı Mehmet Gazioğlu, TBMM eski Başkanvekili Sadık Yakut ve gelinin arkadaşı Betül Merve Demirci üstlendi.
"SÜNNETTE İKTİDAR OLMUŞTUK, ŞİMDİ İKİ KATINI BEKLİYORUM"
Hatice ve  İsmail Tatlıoğlu'nun oğulları Murat ie Rengin ve Mümin Salihoğlu'nun kızları Sibel'in nikah şahitliğini yapan  Meral Akşener, nikah sonrasında yaptığı teşekkür konuşmasında genç çifte mutluluklar dileyerek "Muratın kardeşinin 16 yıl önce sünnetine geldik, oradan bir iktidar çıktı. Şimdi Murat ile Sibel'in evliliğinden iki katı bir iktidar çıkacağına inanıyorum" dedi.
Alkışlarla sahneden inen  Meral Akşener, daha sonra  İstanbul'daki bir programa katılmak için  Bursa'dan ayrıldı.

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Son Güncelleme: 15.10.2017 00:21
Anahtar Kelimeler:
Belediye Başkanı BozbeyEski Milletvekili AkşenerUludağ Üniversitesiİsmail TatlıoğluNilüfer İlçesi
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