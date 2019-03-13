Akşener: Siyasilerin ayrıştırıcı diline prim vermeyin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren herkesin kardeşleri olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımızdan ricamız, siyasilerin oluşturduğu ayrıştırıcı dile prim vermeyin." dedi.

Akşener: Siyasilerin ayrıştırıcı diline prim vermeyin
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ERZURUM'DAKİ Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha  sonra partisinin kent merkezindeki İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle  bir araya geldi.
Akşener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçimler  nedeniyle il ve ilçelerde yaptıkları propaganda faaliyetleri çerçevesinde  Erzurum'da bulunduklarını söyledi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Erzurum'un büyükşehir  belediyesi ile ilçe belediyelerini kazanacaklarına inandıklarını ifade eden  Akşener, şöyle konuştu:

"Bu seçimler yerel seçimlerdir, yani Erzurum'u, ilçelerini yönetecek  adayları seçeceksiniz. Bu adaylar hangi siyasi partiden aday olursa olsun,  projelerinin ve hizmet anlayışlarının yarıştığı ve rekabet ettiği bir yarış  olması gerekirken Allah Allah nidalarıyla sanki savaşa gidiyor gibiyiz.  Arkadaşlarımızdan ricamız, siyasilerin oluşturduğu ayrıştırıcı dile prim  vermeyin."
Akşener, 1 Nisan'dan sonra İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı  Mahmut Uykusuz'un başkan seçileceğine inandığını belirterek, seçimden sonra  insanların siyasi fikirleri nedeniyle birbirlerine düşmemesini istedi.

Uykusuz'un 1999'da Erzurum'da belediye başkanlığı görevini yaptığını  hatırlatan Akşener, "Yaptığı hizmetleri biliyorsunuz. Dün yaptıkları,  yapacaklarının teminatıdır. Çalmayacaktır, çırpmayacaktır, yandaşlara  kayırmacılık yapmayacaktır, akrabasını bir yere getirmeyecektir, israf  etmeyecektir. Erzurum ile ilgili olarak milletvekilimiz Naci Cinisli'nin Meclis’te  gündeme getirdiği pek çok vahim eksik var. Parti olarak bunlara dikkati çekmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Akşener, milletin seçimden sonra da aynı arkadaşlarıyla aynı caminin  cemaati olacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim açımızda MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren bütün insanlarımız  kardeşimizdir, candan ileridirler. Bu bir rekabettir, hizmet yarışıdır. Elbette  İYİ Parti'nin adaylarına Erzurumlu kardeşlerimin oyunu teveccühünü istemek için  buradayım. Bunları yaparken başka alanlara iftira atmanın sövmenin doğru  olmadığını, birbirimizle bir ve beraber olmaya ihtiyacı olan bir ülke olduğumuzu  belirtmekte fayda görüyorum."

Erzurum'un doğal gazı en pahalı kullanan şehirlerin başında geldiğini  aktaran Akşener, bölgede tarım ve hayvancılık konusunda da sıkıntılar yaşandığını  belirtti.

Akşener, kentteki sorunları belediye eliyle de çözüme kavuşturabileceklerini söyledi.

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