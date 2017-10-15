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Akşener, partisini nerede açıklayacağına karar verdi!

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, yeni partisinin kuruluşuyla ilgili açıklamayı 25 Ekim Çarşamba günü, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapacak

Akşener, partisini nerede açıklayacağına karar verdi!

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, yeni partisinin kuruluşuyla ilgili açıklamayı 25 Ekim Çarşamba günü, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapacak

15 Ekim 2017 Pazar 17:28
Akşener, partisini nerede açıklayacağına karar verdi!
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MHP'DEN ihraç edilen  Meral Akşener, yeni partisinin kuruluşuyla ilgili açıklamayı 25 Ekim  Çarşamba günü,  Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapacak.

OTEL ANLAŞMAYI İPTAL EDİNCE YENİ YER ARAYIŞLARINA GİRİLMİŞTİ

Ankara'nın  Yenimahalle ilçesinde düzenlenecek program için daha önce bir otelle anlaşan daha sonra anlaşmanın iptal edildiğini duyuran Akşener'in, yeni partisinin kuruluş açıklamasını yapacağı yer belli oldu.

PARTİ, NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ'NDE AÇIKLANACAK

Akşener ve ekibi, yeni partileriyle ilgili bilgi verecekleri açıklamayı  Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapacak.  Meral Akşener'in, 25 Ekim günü önce partinin Kurucular Kurulu ile toplanacağı ardından kurulacak yeni parti için  Yargıtay'a başvuruda bulunacağı öğrenildi. Akşener'in daha sonra toplantının yapılacağı salona geçerek, yeni partisinin adını ve yol haritasını açıklayacağı belirtildi.

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Milliyetçi Hareket PartisiEski Milletvekili AkşenerMeral AkşenerNazim Hikmet
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