Akşener: Kenan Evren'i bir seviye daha ileri taşımış bir Erdoğan ile karşı karşıyayız

SÖZÜ ilk olarak Kılıçdaroğlu aldı. AK Parti'nin İstanbul genelinde oyların yeniden sayılmasına ilişkin başvurusunu değerlendiren Kılıçdaroğlu,"Türkiye'nin bir an önce seçim atmosferinden çıkıp güncel temel sorunlara eğilmesi lazım. Bunu istiyoruz" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un "Bu rakamlarla sadece bir gariplik olduğunu hissediyor insan" ifadesini de eleştiren Kılıçdaroğlu, "Biz itirazlara itiraz etmiyoruz. Çıkarsın delilini, belgeni sunarsın. Ama bunların itiraza gerekçe olarak gösterdikleri şey bir gariplik hissetmeleri" diye konuştu.

Daha sonra Akşener konuya dair açıklamalarda bulundu.

"Erdoğan'a 'muhtar olamaz' denmişti. Bu millet kendisini başbakan yaptı. 'Cumhurbaşkanı olacağım' dedi, bu millet onu da yaptı. Bu sandıktan çıktı. Milli iradeye saygısızlığı bu gazi ve aziz millet affetmez. Sandıkta cezasını vererek affetmez" diyen Akşener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı milletin iradesine saygı duymamakla suçladı.

'80 İHTİLALİNİ YAŞAMIŞ BİR NESİLİZ'

Akşener şöyle devam etti: "80 ihtilalini yaşamış bir nesiliz. Kenan Evren'i bir seviye daha ileri taşımış bir Erdoğan ile karşı karşıyayız. 'AK Parti kazanana kadar seçim yenilenmesi' ancak Afrika ve Güney Amerika diktatörlüklerinde olur."

'ZAMAN ÇOK HIZLI GEÇER'

Akşener, Erdoğan'ın "ABD'de yüzde 1 gibi sıkıntılı oy olsa seçimin yenilenmesine gidiyorlar. 13-14 bin oy farkla kimsenin kazandım deme hakkı yoktur" ifadesini de eleştirdi. Akşener, "Kimsenin İmamoğlu'nun 15 bin oyunu beğenmemek gibi bir hakkı yoktur. Bu milletin vicdanını yaralar. Sonra zaman çok hızlı geçer. Sayın Erdoğan tartıya geçer, nasıl bir tokat yiyeceğini geçmişten örneklerle görür" tepkisini gösterdi.