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Akşener'in partisinde ilk kriz patlak verdi! Ankara karıştı

Meral Akşener'in liderliğinde, MHP'den ayrılan muhaliflerin başını çektiği kadroların öncülüğünde kurulan İyi Partinin teşkilat atamalarında 'merkez' kaygısı yaşanıyor

Akşener'in partisinde ilk kriz patlak verdi! Ankara karıştı

Meral Akşener'in liderliğinde, MHP'den ayrılan muhaliflerin başını çektiği kadroların öncülüğünde kurulan İyi Partinin teşkilat atamalarında 'merkez' kaygısı yaşanıyor

07 Kasım 2017 Salı 10:20
Akşener'in partisinde ilk kriz patlak verdi! Ankara karıştı
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MERAL Akşener'in kurucu genel başkanlığında,  MHP'den ayrılan muhaliflerin başını çektiği kadroların öncülüğünde kurulan İyi Parti, iki koldan çalışmaya başladı. Gazete  Habertürk'ten  Saliha Çolak'ın haberine göre Akşener, Anadolu gezileri kapsamında  Ahlat'ta 15 günlük kamp kurarken, eşzamanlı olarak Genel Başkan Yardımcısı  Koray Aydın da kendisine emanet edilen teşkilatı oluşturmaya başladı. 6 ilin başkanlarını belirleyen  Aydın, bu isimleri geçen hafta basına tanıttı.

ANKARA ÇATLAĞI

DYP kökenli eski  MHP  Milletvekili  Yener Yıldırım'ın başlangıçta  Ankara İl Başkanı olarak görevlendirildiği, 3 hafta ilçelerde çalışma yapan Yıldırım'ın haberi olmadan, resmi başkanın Mesut Özarslan olarak açıklandığı belirtiliyor.

ATAMA KRİZİ

Aydın'ın, "merkez"e hitap eden bir teşkilatlanma kaygısından çok kendi ekibini oluşturma saikiyle hareket ettiğini savunan  MHP kökenli İyi Partililer,  Ankara özelinde yaşanan bu atama krizinin, daha işin başında partiye "sağdan-soldan" gelebilecek desteği kesebileceği, merkezden harekete katılabilecek kadroları ürkütebileceği endişesini dile getirdi.

GENEL MERKEZ AÇILIYOR

Meral Akşener'in  Twitter hesabından, genel merkez binasının 11 Kasım Cumartesi günü açılacağı duyuruldu. Mustafa Kemal Mahallesi'nde tutulan binada, onarım ve dekorasyon çalışması yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerİYİ Parti
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