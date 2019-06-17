Akşener, Erdoğan'a iki isim verdi: Yüksek maaş verip saraya çek

Fox Tv ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a zarar verdiğini söyledi. Akşener Albayrak ve Soylu'nun bakanlıktan alınması gerektiğini söyledi. Erdoğan'a seslenen Akşener, "Bence alsın saraya ikisine de en yüksek maaşları versin, altına en lüks arabaları versin göz önünden alsın." ifadelerini kullandı.

"DAMADI DEĞİŞTİRMESİ LAZIM"

İsmail Küçükkaya ile programda 23 Haziran seçimleri sonrası yaşanması beklenen durumları değerlendiren Meral Akşener, "Erken seçimi biz ağzımıza almayacağız. AK Partililer dile getirecek" dedi. Bunun üzerine Küçükkaya'nın Erdoğan'ın 23 Haziran'dan sonra parti içerisinde ve Bakanlar Kurulunda geniş kapsamlı revizyona gideceği üzerinde duyum aldığını söylemesi üzerine Akşener, "Damadı değiştiremez ama değiştirmesi lazım" dedi.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞINI DEĞİŞTİRSİN"

Akşener'in "İçişleri Bakanlığını mutlaka değiştirsin. Gerim gerim gerilmenin unsurlarından biri." sözü üzerine Küçükkaya'nın "AK Parti'ye zarar mı veriyor?" sorusuna Akşener, "AK Parti ayrı, Sayın Erdoğan'a zarar veriyor. Oraya duyulan öfke oraya yansıyor." dedi. Akşener sözlerine şöyle devam etti:"Sonuç itibariyle damadını mutlaka değiştirmeli. Ekonomiyi bilmiyor. Bence alsın saraya ikisine de en yüksek maaşları versin, altına en lüks arabaları versin göz önünden alsın. Eski bir dostu olarak kendisi için söylüyorum"