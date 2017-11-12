Akşener'den sert çıkış: Varsa elinizde belge gelin beni tutuklayın

'İYİ Parti için proje partisi diyorlar' sorusuna çok sert yanıt verdi. 'enim ne dokunulmazlığım var ne başka bir şeyim var. 22 aydır 'Proje' diyorsunuz. Bu nasıl bir devlettir ki bu kadar büyük projelerin önüne geçemiyor? Alt tarafı bir kadın, yalnız başına bir kadın. Tutuklayın götürün gitsin, varsa elinizde belge, bilgi' diye konuştu. Açılış töreninde toplanan partililere seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, zor bir aşamadan geçtiklerini söyledi. Ak Parti iktidarında Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a ve tüm kadınlara hakaret edildiğini söyleyen Akşener, İYİ partinin bir kadın hareketi olduğunu belirterek, "Allah'ın sopası yok, İyi parti var. Kadınları keşfettiler. Hatta Atatürk'ü keşfettiler. Dediler ki 'iyi varsınız, iyi ki İYİ Partiyi kurdunuz'. Türkiye'yi bölen, kavga ettiren dili yumuşuyor. Biz size şükran borçluyuz. Hele ki gençler. Bol bol fotoğraf çektirdiler. Dediler ki biz söz veriyoruz, size oy vereceğiz. Dedim ki yalan söylersiniz terlik atarım. Bir tanesi bağırdı, “lan aynı benim annem gibiö dedi. İyi partiyi çok zor kurduk. Kuruculardan yer alan genç arkadaşlarımız işinden oldular. Hocalarımız üniversitelerden istifa ettiler. Sistem böyle işliyor. Ya onu işten atacaksın, ya da başına neler gelir. Bu partiyi arkadaşlarımızın böyle fedakarlıkları ile kurduk. Biz yeni genel merkezimizi açtık. Kurulduk, bir hafta sonra Bitlis, Ahlat, Tatvan, Adilcevaz'a gittik. Konuştular, dinledik. Projemizi dinleye dinleye oluşturacağız. Bizden sonra AKP'nin ilgisini çekmiş Bitlis. Bir ev kiraladım. İşsizlik birinci problem. Ben 24 yıldır aktif siyaset yapıyorum. Oralarda fabrikalar yapılmış. Devasa binalar yapılmış. Emniyet binası güzel, belediye binası güzel, valilik güzel, postahane güzel. Ama keşke oralara fabrikalar yaptırabilseydi.'' "Partinizden 'İYİ Parti bir proje partisidir' diyerek istifa edenler oldu, nasıl yorumluyorsunuz?" sorusu üzerine Akşener, böyle diyerek istifa eden olmadığını söyledi. Akşener, partiden istifa eden kurucu üye Cevher Cevheri'nin açıklamasında böyle bir ifade yer almadığını belirtti. Cevheri'nin bu fikrinden vazgeçmesi için gayreti olduğunu belirten Akşener, şöyle konuştu: 'Elinizde belge varsa tutuklayın' 3 ay sonra kongrelerimizi yaptığımızda umut ediyorum tekrar İYİ Partili olabilir. Benim ne dokunulmazlığım var ne başka bir şeyim var. 22 aydır 'Proje' diyorsunuz. Bu nasıl bir devlettir ki bu kadar büyük projelerin önüne geçemiyor? Alt tarafı bir kadın, yalnız başına bir kadın. Tutuklayın götürün gitsin, varsa elinizde belge, bilgi. Proje partisi... Siz uyuyor musunuz? Adalet uyuyor mu? Hakimler uyuyor mu? İçişleri Bakanlığı yan gelip yatıyor mu? Böyle büyük projeler var madem, ben de bunun merkeziysem, dokunulmazlığım yok, oyum yok, buyum yok. Tutun ensesinden götürün. Yok proje partisi, yok FETÖ destek oldu. Bunları bır bır bır, mıy mıy mıy söylüyorsunuz. Siz güçsünüz, devletin sahibisiniz. Varsa elinizde, gereğini yapın."