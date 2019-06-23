Akşener'den seçim değerlendirmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçimin kazananı milli iradedir, Türk milletidir, İstanbulludur. Bu yanıyla da 23 Haziran tarihi, demokrasi tarihimizin altın sayfalarından biridir." dedi

Akşener'den seçim değerlendirmesi
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İYİ Parti Genel Başkanı  Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın  toplantısında, Türk milletinin bugün büyük bir demokrasi dersi verdiğini ifade  etti.
 
Milletin, 31 Mart seçimlerinin ardından 6 Mayıs'ta YSK eliyle yapılan  sandık darbesine olgunlukla ve kararlı bir cevap verdiğini ileri süren Akşener,  şöyle konuştu:
"Türk demokrasi tarihi, millet iradesini yok sayanlara, sandık  tekmeleyenlere, bizzat milletimizin verdiği derslerle doludur. 23 Haziran seçimi,  31 Mart’taki seçim sonucunu, hukuksuzca ve keyfi olarak yok sayan, hukuk  tarihimize kara bir leke olarak geçecek bir gerekçeyle iptal eden iktidar ve  küçük ortağına yapılmış ciddi bir uyarıdır. Milletimiz bu zihniyetin kulağını  çekmiştir. İstanbul'da biraz morartmıştır. İradesine sahip çıkmış ve sandığı  tekmeletmeyeceğini bir kez daha kalın harflerle ifade etmiştir."
 
İstanbullulara teşekkür eden Akşener, sözlerine şöyle devam etti:
 
"Üsküdar'da ikamet eden bir İstanbullu olarak Üsküdarlı komşularıma da  hasseten ayrıca teşekkür ediyorum. Bu seçimin kazananı milli iradedir, Türk  milletidir, İstanbulludur. Bu yanıyla da 23 Haziran tarihi, demokrasi tarihimizin  altın sayfalarından biridir. Şimdi herkes başını iki elinin arasına almalı, aziz  milletimizin verdiği mesajı doğru okumalıdır. Milletimiz 'Ben yaptım oldu'  diyenlere, 'Dur orada, söz de karar da benim' demiştir. Milletimiz Türkiye'yi  aile şirketi gibi yönetme hevesinde olanlara 'Bu ülkenin tapusu ortaktır ve ben  de hissedarım' demiştir ve milletimiz demokrasi fukarası akıllara  unutamayacakları bir ders vermiştir. İstanbullu hemşehrilerim seçilmiş Büyükşehir  Belediye Başkanı olan Sayın Ekrem İmamoğlu'nu, 23 Haziran'da bir kez daha seçerek  gasbedilen hakkını teslim etmiştir. Hem vicdani hem de hukuki bir hak ve gerçek,  millet iradesinin mührüyle tescil edilmiştir."
 
Türk milletine şükranlarını sunan Meral Akşener, sözlerini, "Sayın  Ekrem İmamoğlu'na başarılar diliyorum. İstanbullular ve milletimiz müsterih  olsun, artık biz varız. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve Türkiye'ye iyi  olacak." diyerek tamamladı.
 

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