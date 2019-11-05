Akşener'den İstanbul Boğazı tepkisi: Uyarıyorum, sonu hayırlı değil
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB'nin yetki alanında bulunan bölgelerin Boğaziçi Kanunu'nda değişiklik yapılarak bakanlığa devredilmek istenmesini eleştirerek, "Buradan uyarıyorum, sonu hayırlı değil. Milletin İmamoğlu'na verdiği yetkiyi gasp etmeye kalkmayın." dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Dünyanın incisi boğaziçinin sahibi millettir. Buradan uyarıyorum. Milletin elinizden alıp Ekrem İmamoğlu'na verdiği yetkiyi gasp etmeye kalkmayın. Sana bütün kapıları açan milletin iradesine saygı duymayı artık öğren" dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Boğaziçi Kanunu'nda yapılmak istenen değişiklikleri eleştirerek, "Belediyenin ellerinden gideceğini gördüğü için yetkiyi Ankara'ya almaya kalktı. Millet rant hırsıyla koca metropolü köye çeviren iktidarın elinden yetkiyi aldı. Dünyanın incisi boğaziçinin sahibi millettir. Buradan uyarıyorum; Boğaz'ın incisi milletindir. Ekrem İmamoğlu'nun yetkilerini gasp etmeye kalkma. Milletle inatlaşma. Milletin elinizden alıp Ekrem İmamoğlu'na verdiği yetkiyi gasp etmeye kalkmayın. Sana bütün kapıları açan milletin iradesine saygı duymayı artık öğren" ifadelerini kullandı.
Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:
'BARIŞ PINARI HAREKATI'NIN GELDİĞİ NOKTADAN ENDİŞE DUYUYORUZ'
"25 yıl sonra yönetimi el değiştiren İstanbul, Ankara gibi büyükşehirler büyük organizasyonlarla Cumhuriyeti kutlayınca gördük ki saray da kutluyor. Bu normalleşmenin kendisidir. Ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Büyük Ortadoğu projesi gelip kapımıza dayandı. Dünyada aklı başında hiç bir devlet teröriste seyahat acenteliği yapmaz. Milletimizin ve bizim ülkemizin iyiliği uğruna destek verdiğimiz Barış Pınarı Harekatı'nın bugün geldiği noktadan endişe duyuyoruz. Umarım sahada kazandığımızı masada kaybetmeyiz demiştim. Ama maalesef sınırımızın 4'te 3'ü hala tehlikede olmasına rağmen iktidar bunu başarı gibi sunuyor. Rusya önümüze dikildi. Esad kazandı, Putin kazandı, İran kazandı, Trump kara geçti. Kaybeden dünya lideri Erdoğan. Bugüne kadar her yıl nisan ayında aynı tezgah masaya konurdu. Bu yıl erken başladı. Bugüne kadar Türk devletinin de eli boş durmazdı. O başkentlerde Türkiye'nin dostları vardı. Ama kalmadı. Tek bir adamla muhataplar. O yüzden işin ciddiyeti kaçtı."
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