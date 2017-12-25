Akşener'den 'iç savaş' uyarısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) 'darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket eden sivillere cezai sorumsuzluk' getirilmesini eleştirdi.
Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yeni KHK ile sivillere darbe kalkışması isnadıyla silah kullanma hakkı verilmesi ülkeyi bir iç savaşa çekmek olur" diye yazdı.
Akşener'in paylaşımları şöyle:
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