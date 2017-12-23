Akşener'den flaş iddia: Cumhurbaşkanlığı seçimi 2019'a kalmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yönetimi ile birlikte il teşkilatı açılışı için uçakla Sivas’a geldi. Kent girişinde partililer tarafından karşılanan Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulundu.Akşener daha sonra tarihi Sivas Kongresi’nin yapıldığı Kongre Müzesi’ni ziyaret etti. Akşener burada, Atatürk’ün talimatıyla Milli Mücadele döneminde kurulan İrade-i Milliye Gazetesi’nin basıldığı matbaa önünde poz verdi. Çıkışta tarihi binanın merdivenlerinde kısa bir açıklama yapan Akşener, şöyle konuştu:

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2019’A KALMAZ"

İl teşkilatı önündeki açılış konuşmasının ardından teşkilat binasını ziyaret eden Meral Akşener, burada basın toplantısı düzenledi. Seçimlere yönelik bir soru üzerine Akşener şöyle konuştu:

"Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2019’a kalmayacağını düşünüyorum. Erdoğan’ı iyi tanıyan bir siyasetçi olarak 15 temmuz 2018’de genel seçimlerle partili Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne alınacağını düşünüyorum. Bu bir bilgi değil, öngörü yani bir okuma. Bakalım siyasi öngörülerim doğru çıkacak mı? Cumhurbaşkanlığı konusunda da çok iddialıyız. Görünen o ki bugüne kadar sayın Erdoğan rakiplerini kendisi seçti. Yani buna siyasi literatürde seçilmiş rakip denir. Seçilmiş rakip sistemini ortadan kaldıran İYİ Parti. Çünkü diğer muhalefet partilerinin Sayın Erdoğan tarafından tanzim edildiği süreç var."