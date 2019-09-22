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Akşener: AKP’yle mesaj alışverişimiz yok, CHP’yle işbirliği devam

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP ile bir yakınlaşmalarının olmadığını, CHP’yle işbirliğinin de sürdüğünü söyledi.

POLİTİKA 22.09.2019, 23:30
Akşener: AKP’yle mesaj alışverişimiz yok, CHP’yle işbirliği devam
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YENİÇAĞ'DAN Sümeyra Kırca’nın haberine göre Gaziler Haftası nedeniyle bir etkinliğe katılan Akşener, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Zafer Bayramı’nda cumhurbaşkanlığı sarayına gitmesine ilişkin “Biz 30 Ağustos’a geçen sene de gitmiştik” diyen İYİ Parti lideri, bu sefer gittiğinde neyin değiştiğini sordu.

Akşener şöyle devam etti: “İstanbul, Ankara, Antalya, Adana gibi büyükşehirler el değiştirdi. Dolayısıyla bu seferki gidişimiz dikkat çekti. Şu netlikte söyleyebilirim ki; AK Parti ile herhangi bir mesaj alışverişimiz yoktur. Ne şahsıma ne arkadaşlarımıza ne de bizden oraya herhangi mesaj trafiği söz konusu değildir. Bir resmin üzerinden bir kesim insan temennisini ifade ediyor bir kesim insan da speküle ediyor.”

‘CHP’yle işbirliği devam ediyor’
Akşener, CHP’yle işbirliğinin de yerel seçimin ardından devam ettiğini belirterek başkanlık sisteminin devam etmesi halinde ittifakın süreceğini vurguladı.

İYİ Parti lideri şunları dile getirdi: “Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçer de parlamenter sisteme yönelik bir adım atılırsa o zaman bambaşka bir Türkiye ile karşılaşacağız. O günün şartları neyi getirir bilmiyoruz ben onu söylüyorum ama bugün yapılan işbirliğinin sürdüğünü söyleyebilirim.”

#Akşener #iyi #Parti
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