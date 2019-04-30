Akşener: 31 Mart'ta maaşı kuşa dönen işçiler kazandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu. AK Parti'ye yönelik olarak "Yargının içinden elinizi çekin" diyen Akşener'in açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı: - Bir başka yaramız da taciz çocuk istismarı. İstanbul'da yaşananlar bizleri mahvetti. Bir babaanne olarak bunu yapanların zül olmasını istiyorum. Buradan Meclis'teki tüm partilere çağrı yapıyorum. Gelin bu alçaklarla mücadele etmek için güç birliği yapalım.

‘SOYKIRIM İDDİALARI YALANDIR, İFTİRADIR’

- Her yıl Nisan ayında bazı ülkeler 1915 yılında yaşanan olaylara ilişkin Türkiye'yi karalamaya devam ediyor. Tarih bütün hakikati ile ortadadır. Soykırım iddiaları iftiradır. İktidarın bu konudaki duruşunu destekliyoruz.

- Memleket evlatlarının Mamak'ta yaşadıkları hepimizin malumu. Dönemin cezaevi komutanı Raci Tetik’in ölüm haberi o günleri yeniden yaşattı bizlere. Beddua etmiyorum. Allah'ın bileceği iş biliyorum ki varsa bir hesabı verecektir, Allah'a havale ediyorum.

‘RACİ TETİK’İ ALLAH’A HAVALE EDİYORUM’

- Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçimi kazanmış bütün kardeşlerimi ayrım gözetmeksizin tebrik ediyorum. İktidar partilerinin seçim kampanyasında kullandıkları dili gördük. Ekonomiyi konuşturmamak için seçim meydanlarını savaş alanına çevirmek istediler. Sayın Temel Karamollaoğlu ile beni Kandil ile sözleşme imzalayacağımızı söyleyecek kadar alçaldılar. Oysa ekonomide yaşananları perdelemek mümkün mü?

‘DÜŞMANLIK DEĞİL, SEVGİ KAZANDI’

- Kulağı çekin dedik, 31 Mart akşamı gördük ki milletimiz sözümüze itibar etti. Düşmanlık değil, sevgi kazandı. Tenceresi kaynamayan anneler, iş bulamayan gençler, ekmeği çalınan babalar kazandı. Maaşı kuşa dönen işçiler kazandı. Kafasına çay atılanlar, varlık kuyruğu diyerek tanzim çadırlarındaki kuyruklar kazandı. 'Fatiha bilmez' denilen Ülkücüler kazandı. Kısaca İYİ’ler kazandı. FETÖ'ye teslim ettikleri devleti 15 Temmuz'da sokaklardan toplayan Millet kazandı.

- AKP'ye, MHP'ye oy veren kardeşlerimiz kaybetmemiştir. Kaybedenler yeni bir hendek siyaseti kurup bizi birbirimize düşman etmeye kalkışanlardır. Milletimiz bölücülüğü bir kez daha açılan o hendeklerde boğdu. Milletimiz “Kibirlenme padişahım senden büyük Allah var.