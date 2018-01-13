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Akşener: 100 bin imza ile aday olacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugünkü durağı Eskişehir'di

Akşener: 100 bin imza ile aday olacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugünkü durağı Eskişehir'di

13 Ocak 2018 Cumartesi 23:09
Akşener: 100 bin imza ile aday olacağız
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in durağı Eskişehir'di. Halkla buluşan Akşener'in gündeminde cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. "20 milletvekili ile cumhurbaşkanlığına aday olmak yerine, milletimize gidip 100 bin imza ile aday olacağız." dedi ve  Akşener şöyle devam etti:

"Grup kurmaya hazırız. Şartsız, şurtsuz ilkelerimizi benimseyen herkese kapımız açıktır. Orada bir sorunumuz yok. Ama şartlı, şurtlu sadece grup kurabilmek için bir çalışmamız olmayacak. Onun için 20 milletvekili ile cumhurbaşkanlığına aday olmak yerine, milletimize gidip 100 bin imza ile aday olacağız. Böyle cesur insanların karşısında korkaklık yakışmaz. Şimdi dedim ki ağalara. 100 bin imza ile yol gideceğiz. Hadi bakalım sizi de görelim. Bakalım imza ile mi gideceksiniz Milletvekili imzası ile mi gideceksiniz? Göreceğiz ağaları. Biz cumhurbaşkanlığını alacağız. İYİ Parti olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem milletvekilliklerini, hem cumhurbaşkanlığını kazanacağız. O nedenle şahıs olarak milletvekilliğine aday olmayacağım. Benim için ya herro, ya merro. Şimdi göreceğiz ağaları. 35 milyar maaş için kendini Meclise mi atacak, yoksa sadece cumhurbaşkanlığına aday olup sadece milletine mi güvenecek? Ağaları göreceğiz. Ben milletime güveniyorum. Arkadaşlarıma güveniyorum ve özelikle kadınlara güveniyorum. Her şey açık, gizli saklımız yok. Genel merkezimizdeki konuşmalarımızı gizli saklı yapmıyoruz. Bu kadar açığız. Ağalar bizim ne yapacağımızı biliyor. Biz de ağaların ne yaptığını tahmin ediyoruz. Korku bacayı sardı. Korku dağları saldı. Bir baktık, ortaya burnundan kıl aldırmayan muhteremler, bir baktık tırım tırım ittifak arayışında."

Akşener, yurt dışından et ithal edilmesini de eleştirerek, "16 yıldır iktidarı yönetenler hayvancılığı bitirdi. Sırbistan 11 yıllık devlet. 16 yıldır ülkeyi yönetiyorsun, 11 yıllık Sırbistan devletinden ithal ediyorsun. Çin'den sarımsak ithal ediyoruz" dedi.

Meral Akşener, konuşmasının ardından esnafı ziyaret etti, 2 Eylül Caddesi'ndeki İYİ Parti İl ve ilçe binalarının açılış törenine katıldı.

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Son Güncelleme: 13.01.2018 23:15
Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerİYİ Parti Genel BaşkanıAkşener
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